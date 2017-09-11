مدارس مطروح تستعين بشركات النظافة الخاصة

معتز محمود:وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، باستعانة المدارس بشركة نظافة خاصة لتهيئة جميع مدارس المحافظة، وتجهيزها نظرا لقلة عدد عمال النظافة .وشدد "أبوزيد" على ضرورة رفع كفاءة وتطهير جميع خزانات المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، وتوجيه لجنة من مديرية الإسكان للوقوف على تكلفة

معتز محمود:

وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، باستعانة المدارس بشركة نظافة خاصة لتهيئة جميع مدارس المحافظة، وتجهيزها نظرا لقلة عدد عمال النظافة .

وشدد “أبوزيد” على ضرورة رفع كفاءة وتطهير جميع خزانات المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، وتوجيه لجنة من مديرية الإسكان للوقوف على تكلفة إعادة صيانة ورفع كفاءة ودهان استراحات المعلمين بمدارس برانى والسلوم.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد، وعدد من المشروعات الخدمية، بحضور السيد الإمام، السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات.

كما وجه اللواء علاء أبو زيد، بضرورة تكثيف أعمال النظافة بجميع أنحاء المدن، مع تدعيمها بالعمالة اللازمة، ومتابعة رؤوساء المدن لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية ونسب تنفيذها، والوقوف على أسباب المتعثر منها، مع استمرار متابعة تنفيذ إزالات التعديات على أراضى الدولة.