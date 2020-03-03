مدارس النيل : نتيجة إعلان نتيجة المرحلة الثانية والنهائية نهاية مارس

مدارس النيل تم تأسيسها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بمختلف المحافظات.

حددت مدارس النيل المصرية ، نهاية الشهر الجاري لإعلان نتيجة المرحلة الثانية و النهائية، للعلم الدراسي المقبل.

وأعلنت مدارس النيل الثلاثاء نتيجة القبول بالمرحلة الأولى بالصف الأول لرياض الأطفال KG1، وذلك بفرع الشيخ زايد، للعام الدراسي المقبل 2021/2020.

وأشارت مدارس النيل إلي توافر كشوفات بالمقبولين عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة المدارس.

جدير بالذكر أن مدارس النيل ، تم تأسيسها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بمختلف المحافظات.

وتأسست مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين 3 جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.

وتهدف مدارس النيل لتقديم منظومة تعليمية بأعلى جودة بأسعار مقبولة، مستهدفة متوسطي الدخول اللذين يرغبون في الحاق أبنائهم في مدارس دولية.

وأوضحت المدارس، أن مرحلة التقديمات لاقت إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في الفروع المختلفة للمدارس، في محافظات “القاهرة، الجيزة، السادات ، أسيوط، دمياط،الاقصر وأسوان”، بما يعكس ثقة أولياء الأمور في المدارس.

وافتتحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين ، 9 مدارس هي: فرعا القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر).

