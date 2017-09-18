مدارس الإسكندرية جاهزة لبدء العام الجديد

مها يونس:



واصلت لجان المتابعة الميدانية التى شكلها شريف فتحى، مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية صباح اليوم، تفقدها لعدد من مدارس الإدارة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وقام “فتحى” بزيارة ميدانية مفاجئة لمدرستى الزهور الرسمية والفوزية الإعدادية بنات، والتى تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بهما، وجار الافتتاح مع بداية العام الدراسى، و تفقد الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلى ، مشيراً إلى أن الأجهزة تعمل بكفاءة وتأكد من جودة الآثاث المدرسى واستلام التلاميذ للزى المدرسى.



وأكد مدير الإدارة أن المتابعات تمر على جميع المدارس بمراحلها المختلفة، للاطمئنان على أعمال الصيانة الشاملة والخفيفة للمبانى ودورات المياة، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات بسد العجز بالمدارس فى التخصصات المختلفة، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية.



وتضم اللجان كلا من على عبد الصبور مدير المتابعة، وعلى سليمان مدير التخطيط والمتابعة، و السيد نعمان مدير قسم الاتصال السياسى، وحورية فزاع مدير التعليم الابتدائى و سعاد السعيد، مدير التعليم الإعدادى، و زينب عوض الله، مدير التعليم الثانوى، وعبد المحسن الروينى مدير التجربيات وعصام محمد إبراهيم وأشرف فاروق .



وعقد المدير العام اجتماعا موسعا بمسرح مدرسة السادات الثانوية العسكرية، شمل مديرى المدارس والمراحل والأقسام والموجهين الأوائل للمواد لمتابعة التقارير وأوجه الاستعدادات النهائية.

