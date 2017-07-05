مخلفات البناء تتراكم في علم الروم بمرسى مطروح

معتز محمود:



شهدت منطقة علم الروح بمدينة مرسى مطروح تراكم لمواد ومخلفات البناء بأرض الفضاء بالمنطقة بشكل يؤثر على المنطقة التى تعد من أبرز مناطق المدينة.



وقال مصدر مُطلع بمحافظة مطروح لـ”المال” أن عددا من سكان وأهالى شارع علم الروم بجوار مكتب البريد تقدموا للمحافظة بشكوى يطالبون فيها بسرعة التدخل لإنهاء هذا الوضع. وأضاف المصدر أن الأهالى أشاروا فى تلك الشكوى إلى أن أستمرار تراكم مخلفات البناء بقطعة أرض فضاء بالشارع أدى لانتشار الثعابين والكلاب الضالة.



وكشف المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الأرض وإزالة كافة مخلفات البناء التى عليها، بعد أن حولت الشكوى لرئيس مدينة مرسى مطروح بقرار من المحافظ.



وكان اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح قد قام بجولة ميدانية منذ أيام ببعض مناطق مدينة مرسي مطروح يرافقه والقيادات المعنية بالمحافظة شدد فيها على نظافة شوارع المدينة وعمل محاضر بيئة لمخالفات النظافة وتكثيف أعمال سيارات الكنس وإزالة التعديات على الأرصفة والشوارع.