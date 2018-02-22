مخطط هيكلة الصحف القومية يبدأ من الأهرام

كتبت– دعاء محمود ومحمود محسن: قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن مؤسسة الأهرام، أولى محطات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصحفية القومية، ومراجعة وإقرار الخطط الزمنية لإصلاحها. وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن السبب يعود إلى استحواذها على الجزء الأكبر من صناعة الصحاف



كتبت– دعاء محمود ومحمود محسن:

قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن مؤسسة الأهرام، أولى محطات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصحفية القومية، ومراجعة وإقرار الخطط الزمنية لإصلاحها.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن السبب يعود إلى استحواذها على الجزء الأكبر من صناعة الصحافة فى مصر، بالإضافة إلى امتلاكها أصول قوية، سيتم الاعتماد عليها فى توفير السيولة اللازمة لتنمية المؤسسة.

جاء ذلك على هامش افتتاح فندق كليوباترا بميدان التحرير، أول أمس بعد تطويره بقيمة 75 مليون جنيه، بحضور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشريف بندارى، رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة «ايجوث».

ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء من هيكلة «الأهرام» سيتم تطبيق النموذج على بقية الصحف القومية تباعا، مشدداً على أهمية تنمية مواردها خارج النشاط، الذى يشهد انكماشاً فى العالم أجمع.

كان عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن طرح %25 من أسهم المؤسسة فى البورصة، بشرط موافقة القيادة السياسية، بما يساهم فى توفير موارد مالية ضخمة، تسدد الديون وتنهض بها، مع عدم تحميل الموازنة العامة للدولة لأعباء جديدة، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للمؤسسة تصل لنحو 100 مليار جنيه.