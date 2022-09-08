مخطط متكامل لتطوير ورفع كفاءة 5 مناطق صناعية بمحافظة القليوبية

تعتزم الحكومة إعداد مخطط متكامل لتطوير 5 مناطق صناعية واقعة فى نطاق محافظة القليوبية لرفع كفاءتها الإنتاجية وإمدادها بالبنية التحتية المتكاملة وإجراء توسعات بها.

كشف المهندس محمد علام، مدير المناطق الصناعية والاستثمارية بـ«القليوبية»، فى حوار لـ«المال»، أن المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية تعكف حاليًا على وضع مخطط لتطوير 5 مناطق صناعية تضم كلًا من منطقة الصفا الصناعية بعرب العليقات بمدينة الخانكة، والعكرشة التابعة لأبوزعبل، إضافة إلى المنطقة الصناعية بالشروق، وأرض جمعية النصر، وأخيرًا باسوس.

وأضاف علام أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط الخاص بتطوير منطقة باسوس الصناعية عن طريق هيئة التخطيط العمرانى، وتستعد لعرض المخطط النهائى لتطويرها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

وتقع منطقة «باسوس» على مساحة 1242 فدانًا، وتتبع مدينة القناطر الخيرية، ويوجد بها 653 ورشة ومصنعًا، تعمل فى مجالات الصناعات المعدنية، والبلاستيكية، والغذائية، والمنسوجات والملابس، والأدوات الكهربائية، ومواسير الصرف والمياه، والكابلات، وغيرها، منها ما هو مرخص وآخر غير مرخص بنحو 500 ورشة، إضافة لمصانع عشوائية حول «باسوس» منها «عرب شركس» على مساحة 20 فدانًا، وتجمع صناعى على طريق محور الباسوسية بأبو الغيط على مساحة 25 فدانًا تقريبًا.

وأضاف أن هناك دراسات أخرى لتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة التابعة لمنطقة أبوزعبل، والتى تم إنشاؤها بقرار جمهورى، وتقع على مساحة 500 فدان، ويعمل بها حوالى 540 ورشة ومصنعا، منها ما هو غير مرخص، وتضم صناعات بمجال فرم الأقطان، وتشكيل المعادن، والألومنيوم، ودرفلة وسحب الحديد، والبلاستيك، والمسابك، وصناعة الورق والكرتون وغيرها وبها مخازن صناعية.

ويتضمن المخطط التنموى للمنطقة الترفيق والتكاليف التقديرية لها، لا سيما الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والرصف والكهرباء، كما تم استعراض مقترحات للأماكن المتاحة لنقل المصانع بها.

وأشار علام إلى أنه من المرتقب الانتهاء من وضع دراسات لتطوير منطقة الصفا فى عرب العليقات خلال العام المقبل، ويصل مساحتها إلى 145 فدانًا، على أن يتم تدشين محطة صرف صحى وإنشاء شبكات الطرق الخاصة بالمنطقة ورفع كفاءة المنطقة وتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية لاسيما أن جزءًا كبيرًا منها يعمل كمسابك.

72 مليون جنيه لتدشين محطة صرف صحى للصفا ممولة من التعاون الدولي

محمد علام، مدير المناطق الصناعية والاستثمارية بـ«القليوبية»

وكشف أنه سيتم تدشين محطة للصرف الصحى باستثمارات 72 مليون جنيه لصالح منطقة الصفا الصناعية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المقبل، وسيتم تمويلها من وزارة التعاون الدولى.

كما سيتم العمل على إجراء توسعات فى المنطقة الصناعية والانتهاء من التراخيص الصناعية واستيفاء الاشتراطات بتلك المشروعات.

وقال مدير المناطق الصناعية، إنه جار أيضًا وضع مخطط تنموى وتطوير لمنطقة الشروق الصناعية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى، ومن المرتقب الانتهاء من تلك الدراسات العام المقبل، ويصل مساحتها لنحو 140 فدانًا وتضم حوالى 300 مستثمر، ومن المرتقب العمل على إضافة بعض المساحات لتلك المنطقة المهمة، نظراً للصناعات التى تضمها.

وتضم منطقة الشروق الصناعية بالخانكة 78 مصنعًا، منها 16 تحت التأسيس، إضافة إلى تخصيص 13 قطعة أراضٍ أخرى نهاية العام الماضى، وتعمل فى مجال الصناعات المعدنية والهندسية والكيميائية وصناعات النسيج والأثاث والأخشاب، إضافة إلى الصناعات الطبية والعطرية والغذائية.

وأخيرًا جار الانتهاء من وضع مخطط كبير لتطوير المنطقة الصناعية الأكبر فى أرض جمعية النصر، والتى أنشأت عام 2017 وتقع على مساحة 380 فدانًا، ويعمل بها حتى الآن حوالى 300 مستثمر.

ومن المرتقب الانتهاء من تلك الدراسات قبل نهاية العام الحالى، لاسيما أن المنطقة تم تحويل نشاطها من النشاط الزراعى إلى الصناعى، وجار العمل على تقنين الأوضاع وتوفيقها.

وأشار «علام» إلى أن منطقة العبور الصناعية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتعد إحدى أهم المناطق الواقعة فى نطاق المحافظة، وتضم عددا من الصناعات المهمة خاصة النسيجية والدوائية والهندسية.

3.5 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنارة بكافة أنحاء المحافظة

وكشف أن محافظة القليوبية خصصت نحو 3.5 ملايين جنيه لتدعيم ورفع كفاءة أعمال الإنارة الخاصة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظة، كما تسعى لرفع كفاءة الطرق الخاصة بتلك المناطق، والعمل على استغلال جزء من مخصصات حياة كريمة ليستفيد بها الصناعة والمجتمع العمرانى التابع للمحافظة.

وقال «علام» إن المحافظة تقوم بتدشين منطقة استثمارية للمشروعات الصغيرة والناشئة وريادة الأعمال، على مساحة 36 فدانا بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، عبر إقامة مجمع صناعى متكامل للشباب يتضمن وحدات إنتاجية وفقًا لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على إنتاج وتصنيع وتقديم كل الخدمات المباشرة وغير المباشرة فى مجال الصناعات

ومن المتوقع أن ينشأ عن المنطقة حوالى 500 مصنع بمساحات من 200 إلى 500 م مربع لتشغيل عمالة فى حدود 10 آلاف عامل.

وكشف عن مستهدف لضم القطاعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى زيادة الناتج القومى، والعمل على تقديم تسهيلات للقطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة وتذليل العقبات.

وأكد «علام» أن من أهم التحديات الخاصة تتمثل فى ندرة الأراضى الصناعية، لاسيما أن محافظة القليوبية ليس لها ظهير صحراوى، ما يسمح بإضافة أراضٍ صناعية واستصلاحها لإقامة مشروعات صناعية وعمرانية بشكل مستمر مثل باقى المحافظات، مثل الجيزة والمنوفية وغيرها.

وقال علام إن تنازع الولاية بين الجهات الحكومية يعد أيضاً من أبرز التحديات، نظراً لأن بعض التراخيص تختص بها جهات مثل هيئة التنمية الصناعية، وتتطلب موافقات من الدفاع المدنى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف واشتراطات التراخيص الخاصة بالنشاطات الصناعية.

وتضم محافظة القليوبية 8 مناطق وتجمعات صناعية موزعة فى عدة أماكن، وهى الشروق الصناعية، والعبور، والصفا، والعكرشة، وباسوس، إضافة إلى التجمعات الصناعية فى مدينة بنها ومدينتى قليوب وشبرا الخيمة، والتى تعد من أقدم التجمعات بالمحافظة، وتضم أهم الصناعات مثل صناعة الأغذية المحفوظة وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية وصناعة السيارات والحديد والغزل والنسيج والمنتجات المعدنية.