مخطط لتنفيذ فندق عالمى بمركز شباب استاد بورسعيد

أمانى العزازى تفقّد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مركز شباب استاد بورسعيد؛ للاطلاع على مخطط تطويره. وتضمّن المخطط الذي عرضه عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة المركز، إقامة مشروع فندق عملاق لخدمة…

أمانى العزازى





تفقّد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مركز شباب استاد بورسعيد؛ للاطلاع على مخطط تطويره.

وتضمّن المخطط الذي عرضه عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة المركز، إقامة مشروع فندق عملاق لخدمة الفرق والمنتخبات الرياضية، وتطوير الملاعب والصالات والمسطحات الخضراء، والمنشآت والأبنية بالمركز.

كما تفقّد المحافظ ووزير الشباب والرياضة استاد النادي المصري، واطلعا من إدارة النادي على الوضع الحالي للاستاد، ومقترح هدم المدرج الشرقي ونقله عدة أمتار إلى الأمام.

وتفقّد وزير الشباب والرياضة في بداية جولته كلا من: مركز شباب بورفؤاد، نادي هواة الصيد، النادي الإجتماعي للنادي المصري بحي الضواحي، المدينة الشبابية.