مخطط قومى لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية

إيمان القاضى وشريف عمرتعمل هيئة الرقابة المالية على الانتهاء من إعداد مخطط قومى لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن ذلك سيتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المهتمة بنشاطات سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته ال

إيمان القاضى وشريف عمر

تعمل هيئة الرقابة المالية على الانتهاء من إعداد مخطط قومى لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن ذلك سيتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المهتمة بنشاطات سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة أمس لبيان حصاد الرقابة المالية فى 2017، بحضور الرئيس السابق للهيئة شريف سامى، والمستشارين خالد النشار ورضا عبدالمعطى، نائبى رئيس مجلس الادارة الحالى، ومديرى مختلف القطاعات العاملة فى الهيئة.

وأضاف عمران أن مدة تنفيذ الإستراتيجية تصل إلى عام 2021، وسيتم الإعلان عنها كاملة بقرار من مجلس إدارة الهيئة عقب اجتماعه المقبل.

فى سياق آخر أشار إلى انتظار الهيئة الموافقة الرسمية من مجلس النواب لإقرار تعديلات قانون سوق رأس المال والتى تسمح بإنشاء بورصات السلع والعقود، وصكوك التمويل، واتحاد العاملين بالأوراق المالية، وتعديل رسوم القيد فى البورصة، وتوقع إصدار التعديلات فى فبراير.

وكشف عن تعاقد الهيئة مع إحدى شركات الاستشارات الإدارية والهيكلية لمراجعة الأدوار الوظيفية، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لميكنة الخدمات التى تقدمها الرقابة المالية.

وبخصوص التمويل العقارى، قال عمران: «كان هناك اجتماع موسع خلال الأسبوع الحالى بين اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلى، والتمويل العقارى فى الهيئة مع مسئولى غرفة التطوير العقارى باتحاد الغرف التجارية لبحث آليات زيادة تمويلات القطاع».

وتضمن الكتيب السنوى لعمل الهيئة فى العام الماضى صدور أول موافقة لتأسيس صناديق الاستثمار العقارى، والتمويل متناهى الصغر، وأول صندوق خيرى للاستثمار الرياضى، وتحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية العالمية فى مؤشر بيئة الأعمال.

وبلغت قيمة زيادات رؤوس أموال الشركات بسوق المال إجمالا خلال 2017 نحو 151 مليار جنيه، بنسبة نمو %62 مقارنة بعام 2016.

وبلغ بلغ رأس المال السوقى بنهاية 2017 نحو 825 مليار جنيه بنسة نمو %37 مقارنة بـ2016، وحقق حجم الأوراق المخصمة 7.8 مليارا بنسبة نمو %13، و1.4 مليار تمويلا عقاريا، بنسبة نمو %46.