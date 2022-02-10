مخصصة لناد رياضي.. «المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض في «ملوي الجديدة»

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة ملوي الجديدة مخصصة لنشاط ناد رياضي، وفقاً لآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت هيئة المجتمعات أن قطعة الأرض تقع على مساحة 29 ألف متر، أي بما يعادل 6.7 فدان، بالمنطقة الاستثمارية، وحددت الهيئة سعر المتر الواحد للأرض بقيمة 1415 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 141 مليون جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة اشتراطات تخص بناء الأرض، تتضمن ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به أرضي ودور، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأوضحت الهيئة نظام السداد من خلال استكمال نسبة الساداد حتى 15% من قيمة الأرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالتخصيص على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

وتابعت الهيئة أنه يتم سداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تبنت آلية التخصيص الفوري في عملية طرحها للأراضي منذ مارس لعام 2019.