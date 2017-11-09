مخصصات المستشفيات الجامعية محلك سر

❏ «المتخصصة» تستحوذ على نصيب الأسد بزيادة 800 مليون جنيه مها أبوودن استحوذت المستشفيات المتخصصة على نصيب الأسد من مخصصات خدمات المستشفيات فى موازنة العام المالى الجارى، بواقع 3.5 مليار جنيه مقارنة بـ2.7 مليار جنيه، حصلت عليها خلال العام المالى الماضى. وبحسب نسخة الموازنة التفصيلية؛ حص

❏ «المتخصصة» تستحوذ على نصيب الأسد بزيادة 800 مليون جنيه

مها أبوودن

استحوذت المستشفيات المتخصصة على نصيب الأسد من مخصصات خدمات المستشفيات فى موازنة العام المالى الجارى، بواقع 3.5 مليار جنيه مقارنة بـ2.7 مليار جنيه، حصلت عليها خلال العام المالى الماضى.

وبحسب نسخة الموازنة التفصيلية؛ حصلت هيئة الإسعاف، والمستشفيات الجامعية بالقاهرة على نصيب الأسد من مخصصات خدمة المستشفيات المتخصصة، بموازنة العام المالى الجارى، بواقع 1.7 مليار جنيه لكل منهما.

ويبلغ نصيب خدمات المستشفيات ككل فى الموازنة الحالية، 38.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.3 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الماضى، وتمثل الحصة الأكبر من مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة والبالغة 54.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات معهد ناصر، 610.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 457.2 مليون جنيه، كما بلغت مخصصات مراكز علاج الأورام 597.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 505.8 مليون جنيه، بلغت مخصصات مستشفيات جراحة اليوم الواحد 233.9 مليون جنيه مقابل 209.3 مليون جنيه، كما بلغت مخصصات تطوير خدمات بنوك الدم 244.9 مليون جنيه، مقابل 190.5 مليون جنيه.

واحتلت المستشفيات الجامعية بالقاهرة المركز الثانى، فى حصة المخصصات المقررة للعام الجارى، بواقع مليار جنيه، نفس قيمة مخصصاتها العام الماضى.

وبلغت مخصصات مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، 687.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 721.8 مليون جنيه، كما بلغت مخصصات المستشفيات الجامعية بالمنصورة 366.3 مليون جنيه، مقابل 358.1 مليون جنيه، منها 294.6 مليون جنيه لمركز الكلى والمسالك البولية.

وحصلت مستشفيات جامعة قناة السويس على 288.8 مليون جنيه، مقابل 262.8 مليون جنيه، وبلغت مخصصات مستشفى الحسين الجامعى 319.7 مليون جنيه، مقارنة بـ286 مليون جنيه، بلغت مخصصات الصحة النفسية 450.7 مليون جنيه، مقابل 419.8 مليون جنيه.

وذكر مصدر مسئول فى وزارة المالية، أن قيمة مخصصات المستشفيات تحددها أهداف القطاع الصحى بالكامل، فضلا عن عدد آخر من المكونات، أبرزها سعة المستشفى، وقيمة شراء الأصول غير المالية بشكل سنوى، سواء فى شكل معدات أو مبان.

قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن موازنة الصحة غير دستورية، ومنخفضة عن القيم التى حددها الدستور كنسبة من الناتج القومى، ما يغل يد الحكومة فى الصرف على الخدمات الصحية، مشير إلى أن البرلمان سبق أن ناقش الحكومة وقت عرض مشروع الموازنة عليه، وكانت الحجة قلة الإيرادات.