مخصصات القطاع المصرفي ترتفع إلى 497.792 مليار جنيه خلال يوليو 2023

ارتفعت احتياطيات القطاع المصرفي، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم، إلى نحو 497.792 مليار جنيه، خلال يوليو الماضي مقابل 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

ويعرف الاحتياطي بكونه مبلغا يحجز من الأرباح لمقابلة خسارة مستقبلية محتملة، وبالتالي فهو عبارة عن الاحتفاظ بجزء من الأرباح في السنوات الرابحة، لمقابلة ما قد يتعرض له البنك من مخاطر في سنين الخسارة المحتملة.

وشهد رأس المال البنوك ارتفاعَا طفيفًا خلال يوليو ليسجل 323.774 مليار جنيه مقابل 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

فيما ارتفعت المخصصات إلى 313.787 مليار جنيه خلال يوليو مقارنة بـ 305.455 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

والمخصصات هي الأموال التي يتم ادّخارها من إيرادات الشركة؛ بغرض تعويض نفقاتٍ أو خسائرَ مؤكدةٍ أو محتملة الحدوث.