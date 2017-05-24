مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة 4% فقط من الناتج المحلى



مها أبوودن



رغم ضم مستشفيات الجيش إلى موازنة قطاع الصحة، لم تتمكن الحكومة من رفع مخصصات التعليم والصحة إلى أكثر من 4% من جملة الناتج المحلى الإجمالى، مخالفة بذلك الاستحقاقات الدستورية بألا تقل عن 10% من الناتج المحلى الإجمالى.





وذكرت مصادر أن الحكومة عرضت على مجلس النواب نسب مخصصات التعليم والصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى الخاص بالعام المالى الحالى، الذى يبلغ 3.6 مليار جنيه، بدلا من العام المالى الجديد الذى يبلغ فيه الناتج المحلى نحو 4.1 تريليون جنيه.





وتبلغ مخصصات التعليم والصحة مجتمعة فى الموازنة الجديدة نحو 161.4 مليار جنيه، منها 106.5 مليار للتعليم و54.9 مليار للصحة، فيما يبلغ الناتج المحلى الاجمالى نحو 4.1 تريليون جنيه.





وارتفعت مخصصات التعليم بنحو طفيف هذا العام، حيث زادت بقيمة 3.4 مليار جنيه فقط، فيما ارتفعت مخصصات الصحة بقيمة 6 مليارات جنيه، فيما تبلغ في الموازنة الحالية 103.9 مليار و48.9 مليار جنيه على الترتيب.