مخزون الدواجن المجمدة يتجاوز 50 ألف طن

❐ مصدر حكومى: عدم التزام اتحاد المنتجين أجبرنا على اللجوء للمستوردمحمد مجدىبات حجم المخزون الإستراتيجى من الدواجن المجمدة حاليا، يزيد عن 50 ألف طن، ما يعمل على ضبط الأسعار فى الأسواق الأيام المقبلة، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الدا

❐ مصدر حكومى: عدم التزام اتحاد المنتجين أجبرنا على اللجوء للمستورد

محمد مجدى

بات حجم المخزون الإستراتيجى من الدواجن المجمدة حاليا، يزيد عن 50 ألف طن، ما يعمل على ضبط الأسعار فى الأسواق الأيام المقبلة، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

قال المصدر، إن وزارة التموين لجأت للاستيراد بدلا من الشراء “المحلى”، لأن اتحاد منتجى الدواجن، لم يلتزموا بالاتفاق مع وزارة التموين، نهاية العام الماضى، بشأن توريد كميات محددة من الدواجن المحلية، تصل إلى 20 ألف طن، كان من المفترض استلامها العام الحالى.

يشار إلى أن الاتفاق كان ينص على التزام اتحاد منتجى الدواجن، بتوريد 20 ألف طن محلى، على مدار العام الحالى، بسعر 20 جنيهاً لكيلو الدجاج الكامل «سعر المستهلك»، بينما تحصل عليه وزارة التموين بـ18 جنيهاً، و11.5 جنيه لكيلو أجزاء الدجاج «سعر المستهلك»، تحصل عليه التموين بسعر 10 جنيهات.

أكد المصدر، أن الكيلو الواحد مجمد يباع بسعر 29 جنيهاً، وهو متوفر فى فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، النيل، الإسكندرية.

حذر اتحاد منتجى الدواجن من تنفيذ الشركات العالمية الموردة للدواجن لمخطط إغراق السوق المحلية، بسلع ومنتجات منخفضة الأسعار نسبيا، بهدف تدمير الصناعة الوطنية فى مصر، ثم بعد ذلك يتسنى لها زيادة أسعار منتجاتها كما تشاء، بعد خلو السوق لها من المنافسين.

ويبلغ حجم إنتاج الدواجن فى مصر 2 مليار دجاجة سنويا، بواقع 1.6 مليون كتكوت يوميا، وبحسب تصريحات وزير الزراعة تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتى من الدواجن %90.

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة قامت مؤخرا باستيراد 48 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل، وأوكرانيا، ورومانيا، لطرحها بأسعار منخفضة عن السوق المحلية.