مخزونات النفط الأمريكية تهبط 3.2 مليون برميل

(رويترز) قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.وأظهرت بيانات من معهد البترول إن مخزونات الخام هبطت 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من يوليو تموز إلى 407.6 مليون برميل في

(رويترز)

قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من معهد البترول إن مخزونات الخام هبطت 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من يوليو تموز إلى 407.6 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وانخفضت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 808 آلاف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 4.9 مليون برميل بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 713 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 207 آلاف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 249 ألف برميل يوميا إلى 8.3 مليون برميل يوميا.