مخزونات الغاز في ألمانيا ترتفع بأسرع من المخطط له

تمتلئ مرافق تخزين الغاز في ألمانيا بشكل أسرع مما كان مخططاً له على الرغم من عدم اليقين بشأن الإمدادات عبر خط أنابيب رئيسي من روسيا، وفقاً لوزير الاقتصاد روبرت هابيك.

نقلت مجلة دير شبيجل عن هابيك قوله في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، “ستتمكّن الشركات بعد ذلك من سحب الغاز من منشآت التخزين كما هو مخطط خلال الشتاء من أجل إمداد الصناعة والمنازل”.

ارتفاع مخزونات الغاز في ألمانيا

تتسابق ألمانيا لملء خزانات الغاز في الوقت المناسب لفصل الشتاء بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وفاقم أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود.

قرر الائتلاف الحاكم في برلين أن تكون المرافق ممتلئة بنسبة 85% بحلول أكتوبر و95% بحلول نوفمبر.

وفقًا لآخر تقرير لوكالة الشبكة الفيدرالية، كانت المرافق ممتلئة بنسبة 81.3% اعتباراً من يوم الجمعة، رغم أن التدفقات عبر نورد ستريم تصل بحدود 20% من السعة.

أفادت دير شبيجل نقلاً عن ورقة وزارة الاقتصاد أنه سيتم تحقيق هدف أكتوبر بالفعل في أوائل الشهر المقبل.

أعلنت شركة غازبروم الروسية هذا الشهر أنها ستتوقف عن إمداد الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الأربعاء.