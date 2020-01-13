مخرج مسرحي بورسعيدي يطالب وزيرة الثقافة ببدء فعاليات «العاصمة الثقافية»

قال إن مطالب مثقفي وفنانى بورسعيد اتفقت جميعها على بنود لذلك التفعيل

طالب طارق حسن، وهو من كبار المخرجين المسرحيين في بورسعيد الدكتورة، إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة بخطة واضحة ذات فعاليات محددة؛ لتفعيل اختيارها بورسعيد لتكون عاصمة للثقافه المصرية 2020.

100 فليم وثائقي قصير عن بورسعيد

واستعرض حسن بنود برنامج ثقافي مقترح من جانبه، ويتضمن عمل ورشة من كبار صناع الفيلم التسجيلى يحضرها 100 شاب يتدربون على كيفية عمل فيلم وثائقى قصير، على أن تنتج أفلاما بعددهم تحكي عن تراث وفنون وعادات وآثار وسياحة وآكلات وأدوات بورسعيد.

واقترح أن تضع هذه الافلام في كل مكان شاهدة على بورسعيد ذات التراث الضخم.

إنتاج عرض مسرحى ضخم

وطالب الوزيرة بإنتاج عرض مسرحى ضخم يحكى عن مائة شخصية بورسعيدية فى كافة المجالات يكون بمثابة ألبوما نتتعرف من خلاله على هذه الشخصيات من خلال دراما استعراضية.

واقترح إقامة مؤتمرا تتبناه وزارة الثقافة ببورسعيد تحت مسمى “الأبنية الثقافية بين التطوير والبناء ومساهمتها في التنمية”، ويناقش تطوير أداء أكثر من 20 مسرحا تابعين لجهات مختلفة، مثل التربية والتعليم والشباب والرياضة والجامعات والتضامن الاجتماعى وغيرها.

ودعا إلى بناء قصر للثقافة ببورفؤاد وآخر بحى الزهور، وتسجيل وتوثيق التراث الغنائي مكتوبا ومسموعا ومرئيا، مشيرا إلى أن مشروع التسجيل طرحه من قبل الشاعر الكبير كامل عيد ولكنه لم ير النور.

وطالب المخرج المسريحي بتحويل بعض القري في غرب بورسعيد، مثل الجرابعة وغيرها وتجهيزها بورش صغيرة لإنتاج منتج ثقافى بطابع بورسعيدي، مثل تصنيع آلة السمسمية وعمل أبيجورات وساعات حائط وتحف من قواقع البحر، من خلال بعض الصناعات المكملة مثل أدوات الكهرباء وإلكترونيات.

وقال إن مطالب مثقفي وفنانى بورسعيد اتفقت جميعها على تلك البنود، مطالبا الوزيرة بسرعة البدء فى تدشين فعاليات بورسعيد عاصمة ثقافية خلال العام الحالي؛ لاسيما بعد مرور أكثر من شهر على تدشينها للمبادرة.

كانت وزيرة الثقافة أعلنت اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية عام 2020 أثناء احتفالات المحافظة بعيدها القومي ديسمبر الماضي.