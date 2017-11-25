مخرجة جان دارك مصرية : فيلمي موجّه للمجتمع كله

رحاب صبحىقالت إيمان كامل، مخرجة الفيلم الوثائقي المصري الألماني الكويتي المشترك "جان دارك مصرية" (85 دقيقة) الذى يشارك ضمن مسابقة السينما المصرية الجديدة، إن الفيلم يمس الجمهور لأنه إنسانى، مؤكدة أنها كانت تريد التواصل من خلال هذا الفيلم مع المجتمع ككل وليس النساء فقط.جاء ذلك خلال الندوة ا

رحاب صبحى

قالت إيمان كامل، مخرجة الفيلم الوثائقي المصري الألماني الكويتي المشترك “جان دارك مصرية” (85 دقيقة) الذى يشارك ضمن مسابقة السينما المصرية الجديدة، إن الفيلم يمس الجمهور لأنه إنسانى، مؤكدة أنها كانت تريد التواصل من خلال هذا الفيلم مع المجتمع ككل وليس النساء فقط.

جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت، منذ قليل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضحت المخرجة أنها بدأت العمل فى الفيلم منذ 2011، والتصوير بدأ في 2013، وأنها استوحت اسم الفيلم من البطلة الفرنسية الشهيرة “جان دارك” التي قادت كفاح أبناء بلدها.

يتتبع الفيلم المخرجة إيمان كامل في رحلة للصحراء الغربية حيث تعثر على مذكرات فتاة بدوية اسمها جيهان تحدّت النظام الأبويّ الظالم، وواجهته لتعمل راقصة.

المخرجة إيمان كامل حاصلة على الماجستير من كلية فليتشر من الولايات المتحدة، ودرست تخصصصات فنية متنوعة مثل الرقص والسينما في جامعة برلين للفنون، وأخرجت إيمان 5 أفلام قصيرة، منها “هولوجرام” الحاصل على جائزة مسابقة يوروميد عام 2004، وفيلم “بيت شعر” الحاصل على تنويه خاص بمهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2010، كما فازت بجائزة أفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي بالدورة الحادية عشرة بمهرجان القاهرة للأفلام المستقلة.

كما ترشح فيلم “جان دارك مصرية” لجائزة الفيلم العربي الألماني المقدَّمة من مؤسسة روبرت بوش شتيفتونج في ألمانيا عام 2013

فيلم “جان دارك مصرية” هو فيلم وثائقي ويحكي قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، والشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل، تمثيل نهلة السباعي، وريم حاتم وسارة حسن ودينا الوديدي.