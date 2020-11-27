اتصالات وتكنولوجيا

مختبر ياباني: التكلفة الفعلية لمكونات آيفون 12 لا تتخطى 373 دولارا

سعره أكثر من ضعف تكلفته
المال - خاص 8:18 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20 8:18 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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لا تتخطى التكلفة الفعلية لمكونات هاتف آيفون 12 المطروح مؤخرا 373 دولارا، وفقا لما كشفه مختبر “Fomalhaut Techno Solutions” الياباني.

وحسب ما نقلته “سي إن بي سي” عن تقرير للمختبر، فإن سعر هاتف آيفون 12 الذي تنتجه شركة أبل الأمريكية العملاقة، يفوق ضعف تكلفة المكونات الداخلية.  

وحسب التقدير التقريبي للتكاليف، فإن سعر مكونات هاتف iPhone 12 لا يتعدى 373 دولارا، بينما يبلغ سعر مكونات هاتف 12 Pro نحو 406 دولارات.

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سعر آيفون 12

ويأتي ذلك رغم أن هاتف iPhone 12 يباع عالميا بسعر 829 دولارًا، و12 Pro بنحو 999 دولارًا.

وفي مصر، يبدأ سعر هاتف iPhone 12 من 19.660 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر هاتف iPhone 12 Pro من 23.990 ألف جنيه.

أسعار مكونات هواتف آيفون

وبحسب المختبر، فإن أغلى مكونات أجهزة الآيفون هو مودم كوالكوم X55 5G الذى يكلف حوالى 90 دولارًا.

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وتليها شاشات سامسونج OLED والتي تقدر بنحو 70 دولارًا لكل وحدة.

وتبلغ تكلفة إنتاج شرائح بيونيك A14 نحو 40 دولارًا بينما المكونات الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائي تكلف 12.8 دولارًا لكل وحدة.

وتبلغ تكلفة ذاكرة فلاش 19.2 دولارًا لكل وحدة وهي من بين الأجزاء الأكثر تكلفة.

ويتراوح سعر مستشعرات الكاميرا من سوني التي تعمل بها أجهزة آيفون الجديدة بين 7.4 و 7.9 دولار لكل وحدة.

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الدول المصنعة لمكونات آيفون

وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية هي أكثر الدول تزويدا لمكونات آيفون بنسبة 26.8%، تليها الولايات المتحدة بـ 21.9% واليابان بـ13.6%.

ولا تزال أبل تجمع غالبية أجهزة آيفون في الصين.

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بقلم المال - خاص

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