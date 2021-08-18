مختبر «بيولاب» يفوز بإدارة مراكز اختبار كورونا في مطار الملكة علياء الدولي

مراكز الاختبار سوف تقوم بشكل رئيسي بتوفير اختبارات PCR للركاب الذين يصلون إلى الأردن للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) -وهي شركة كبري ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية، وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا- أن مجموعة المطار الدولي، وهي المجموعة المسئولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي (QAIA) في العاصمة الأردنية عمّان، اختارت مختبر بيولاب الطبي (Biolab)، العلامة التابعة لشركة (IDH) في الأردن، كأفضل مقدم عطاء لتشغيل مراكز الاختبار الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا (كوفيد – 19) بمناطق الوصول والمغادرة داخل المطار.

جدير بالذكر أن مراكز الاختبار سوف تقوم بشكل رئيسي بتوفير اختبارات PCR للركاب الذين يصلون إلى الأردن للكشف عن فيروس كورونا.

بالإضافة إلى توفير اختبارات تشخيصية إضافية للمرضى، بما في ذلك اختبار PCR السريع لفيروس كورونا للمغادرين من الأردن، الي جانب المزيد من الاختبارات التشخيصية العامة.

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH، عن سعادتها البالغة بقدرة بيولاب على إتمام هذه الشراكة البارزة التي تعد أحدث الاتفاقيات التي وقعتها الشركة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية لتقديم الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا للمسافرين.

وأكدت أهميتها للحفاظ على صحة وسلامة الركاب وأفراد الطاقم، فضلًا عن دعم انتظام حركة السفر الدولي في جميع أنحاء المنطقة. واستشرافًا للمستقبل.

وأضافت الشربيني أن الشركة تضع على رأس أولوياتها مساعدة السلطات المحلية على مكافحة انتشار الفيروس في كل من مصر والأردن.

وأشارت إلى أن الشركة ستواصل استكشاف المزيد من الفرص الجديدة خلال الأشهر المقبلة لتقديم خدماتنا المتعلقة بفيروس كورونا للمزيد من المرضى في كلا البلدين.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أعرب الدكتور عميد عبد النور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيولاب، عن اعتزازه باختيار الشركة كأفضل مقدم عطاء، وذلك باعتبارها فرصة كبيرة ستساهم في مواصلة لعب دور فعال في مكافحة الوباء في البلاد.

فضلًا عن التوسع في قاعدة المرضى والوصول إلى شرائح جديدة من السكان وبالتالي تنمية مختلف العمليات التشغيلية.

وأكد عبد النور أن هذه الاتفاقية تعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة عبر تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار معقولة، والتي نجحت الشركة في بنائها على مدار العقدين الماضيين لتصبح مرادفًا للجودة في مجال خدمات التشخيص في الأردن.

ومن جانبه، قال نيكولا كلود الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، إنه سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة بيولاب، الرائدة في تقديم خدمات التشخيص الطبي في الأردن.

وأكد أهمية حصول الركاب على الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا (كوفيد – 19) معتمد دوليًا ومن مصادر موثوقة، وذلك في ظل حالة التعافي من الآثار الناجمة عن انتشار الوباء التي يشهدها قطاع الطيران خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى تعزيز تجربة السفر للعملاء وذلك عبر تزويد محطات الوصول والمغادرة داخل المطار بمراكز الاختبار الخاصة بالكشف عن الفيروس، وهو ما سيساهم في زيادة عدد الركاب فضلًا عن الحفاظ على صحة وسلامة المسافرين وموظفي المطار، وذلك باعتبارها أحد أهم الأولويات.

يذكر أن مجموعة مختبرات بيولاب تأسست عام 2001 على يد الدكتور عميد عبد النور، ثم استحوذت عليها (IDH) عام 2011، وتضم حاليًا 20 فرعًا في أنحاء الأردن، حيث تقوم بتقديم خدمات مختبرية وتشخيصية متكاملة لأكثر من نصف مليون مريض كل عام، وتضم شركة IDH معامل المختبر والبرج والبرج سكان في مصر.

بالإضافة إلى بيولاب في الأردن، والترالاب والمختبر في السودان وايكولاب في نيجيريا. وتحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال مشرفة فيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة.

ولعبت المجموعة دورًا محوريًا في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الأردن، حيث قامت بإجراء أكثر من 600 ألف اختبار منذ تفشي الوباء، تنوعت ما بين اختبار الكشف عن فيروس كورونا “PCR” واختبار الأجسام المضادة.

واحتلت أنشطة الشركة بالسوق الأردني المرتبة الثانية من حيث المساهمة في إجمالي الإيرادات خلال عام 2020 بنسبة 15.4%، مقابل 11.5% خلال عام 2019.

ومن ناحية أخرى، يعد مطار الملكة علياء الدولي هو المطار الرئيسي والأكبر في الأردن، وقد استقبل خلال النصف الأول من عام 2021 أكثر من 1.2 مليون مسافر.

شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDHهي شركة كبري تعمل في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في مصر والأردن والسودان ونيجيريا.

“IDH” شركة مدرجة في بورصة لندن (كود السهم: IDHC) وتم تنفيذ القيد المزدوج في البورصة المصرية خلال شهر مايو 2021 (كود السهم، IDHC.CA)

وتضم العلامات التجارية الأساسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر في مصر، بالإضافة إلى بيولاب في (الأردن)، والترالاب والمختبر في (السودان) وايكولاب في (نيجيريا).

تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال فيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، علاوة على شهادات الاعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن 2000 نوع من التحاليل الطبية.

وتضم شبكة فروع الشركة 483 فرعًا اعتبارًا من 31 مارس 2021، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خلال نموذج أعمال محوري يوفر منصات قابلة للتطوير.

بالإضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خلال المرحلة القادمة تنفيذ عمليات استحواذ في أسواق جديدة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتناسب نموذج أعمال الشركة مع تحقيق أقصى استفادة من أنماط الاستهلاك والرعاية الصحية فضلًا عن الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال.