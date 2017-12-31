مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يحتفل بمرور 8 سنوات على إنشائه

مها يونساحتفل مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بمرور 8 سنوات على إنشائه، والذي بدأ أولى جلساته في 29 ديسمبر 2009، فيما أصبح المختبر أحد أهم الملتقيات الأدبية بالإسكندرية خلال السنوات الماضية ، و يمثل حلقة التواصل بين الأدباء من الأجيال المختلفة، كما يساهم في تخريج العديد من الأدباء الشباب، ويمد ج



مها يونس

احتفل مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بمرور 8 سنوات على إنشائه، والذي بدأ أولى جلساته في 29 ديسمبر 2009، فيما أصبح المختبر أحد أهم الملتقيات الأدبية بالإسكندرية خلال السنوات الماضية ، و يمثل حلقة التواصل بين الأدباء من الأجيال المختلفة، كما يساهم في تخريج العديد من الأدباء الشباب، ويمد جسور المعرفة بين التيار الإبداعي النقدي السكندري وبين المبدعين والنقاد في جميع أنحاء مصر والوطن العربي.



وفي هذا الصدد قال الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، إن المختبر ناقش من خلال ندواته بمكتبة الإسكندرية وبيت السناري بالقاهرة 48 عملاً إبداعيًا ونقديًا من دول متعدد، أبرزها “مصر، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، الصومال، والصين”، وشارك في مناقشتها 82 ناقدة وناقدًا من خمس دول هي”مصر، الأردن، سلطنة عمان، لبنان، والسودان”.

كما وصلت نسبة أعمال الشباب في الأعمال التي تمت مناقشتها إلى 44%، ونسبة الأعمال التي تمت مناقشتها للمبدعات إلى 31%، بينما جاءت نسبة النقاد الشباب الذين شاركوا في المختبر خلال العام إلى 37%، ونسبة الناقدات المشاركات 32%.

ونظم المختبر خلال العام فاعليات أخرى، منها مؤتمر “مصر المبدعة” للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، وعقد عددًا من ورش الكتابة في مجالات القصة، القصة القصيرة جدًا، السيناريو، الكتابة الإذاعية والنقد، ومناقشة أعمال نقدية ومخطوطات إبداعية بالمختبر، بالإضافة إلى تنظيم ندوات للقراءات القصصية، والتي يقرأ من خلالها أعضاء المختبر أعمالهم القصصية ويعلق عليها أحد النقاد.

كما نظم المختبر مسابقتين في القصة القصيرة للشباب من خلال صفحته على فيس بوك، وتمت قراءة الأعمال الفائزة في ندوات بالمختبر، وكانت الأعمال تُقيم بآراء جمهور الصفحة وتقييم نقاد من المختبر.

وشهد شهر نوفمبرالماضي إنطلاق فعالية مهمة ببيت السناري بعنوان “مختبر السرديات للفتية” وهي ورشة سردية يتم من خلالها رعاية الموهوبين من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من خلال تعليمهم وتدريبهم ومناقشة أعمالهم وإتاحة الفرصة لهم لقراءة أعمال مميزة والالتقاء بمبدعي هذه الأعمال ومناقشتهم فيها.

يُشار إلى أن اللقاءات التي إستضاف فيها المختبر مبدعين من خارج مصر عملت على مزيد من التواصل بين الإبداع والنقد المصري والمبدعين من دول مختلفة مثل الأديبين الصينيين آشه وتشيو، والروائي الكويتي طالب الرفاعي، والمسرحي الكويتي علاء الجابر، والروائي العماني سعيد السيابي، والروائي الأردني جلال برجس والروائية الصومالية زهرة مرسل.