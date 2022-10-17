مختار توفيق :27 حملة مكافحة تهرب ضريبي خلال شهر

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة نفذ عدد 27 حملة مكافحة تهرب ضريبي (قيمة مضافة ، ودخل ) خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى 4 أكتوبر شملت المرور على عدد ( 2189 ) منشأة في عدة مناطق على سبيل المثال مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ، والتجمعات الأول والخامس ، و مصر الجديدة وغيرها.

في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ، والتجمعات الأول والخامس ، و مصر الجديدة

وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن رصد نسبة 52% من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، مضيفًا أنه فيما يتعلق بحملات مكافحة التهرب الضريبي (لضريبة الدخل ) أسفرت عن رصد نسبة 44% من إجمالى المنشآت التى تم المرور عليها غير مسجلة بالضريبة على الدخل .

وأكد أن المصلحة لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين من سداد مستحقات الدولة ، وأن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون ، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى ، مطالبًا الممولين بسرعة التسجيل والالتزام الطوعى.

ولفت إلى قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام ، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف ، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا.

وقال ” عصام بوليس رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي ” إن ملفات التهرب الضريبى تأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون.

لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة ، من خلال الربط الشبكى للمعلومات ، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة .