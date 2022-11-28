«مختار إبراهيم» توقع عقود تنفيذ خط مياه فى أبوظبى باستثمارات 2.2 مليار جنيه

وقعت شركة مختار إبراهيم للمقاولات – التابعة لـ«القابضة للتشييد والتعمير» – عقود تنفيذ مشروع خط مياه فى أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، بحجم استثمارات 2.2 مليار جنيه.

قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، إن المشروع يعزز جهود زيادة محفظة أعمال شركات القطاع العام، والتوسع محلياً وخارجياً بما يعظم عوائدها.

وأشار أبو العطا، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مشاركته فى معرض مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات الكبرى التى ستنفذها الكيانات التابعة لـ«القابضة للتشييد والبناء».

وكانت بيانات صحفية سابقة أوضحت أن مشروع خط المياه يمتد على طول 54 كيلومترا، ويضم تطوير 29 نقطة تغذية عبر التحكم الميكانيكى وتحويلها إلى إلكتروني، بخلاف أنفاق تحت الطرق وخطوط غاز ومرافق قائمة.

جدير بالذكر أن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتح أمس، النسخة الأولى من معرض مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، تحت شعار «تمكين الابتكار فى مصر»، بحضور ممثلين عن سفارات ألمانيا والنمسا واليابان.

من جهة أخرى، قال إسماعيل إن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر كبيرة جدا، خاصة أن الحكومة تعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى فى مبادرة حياة كريمة والذى يستهدف تطوير القرى.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون المرافق والبنية التحتية، أن الحكومة حققت نسب إنجاز فى المرحلة الأولى تخطت %80 من إجمالى عدد القرى التى تشملها، والمقدر بـ1500 قرية.

وتطرق لمشروعات تحلية مياه البحر، مؤكدا أن ما تسعى مصر لتنفيذه فى هذا المجال سيجعلها على قائمة الدول الأكثر إنتاجية به بنحو 8.8 مليار متر مكعب مياه يوم بحلول عام 2050.