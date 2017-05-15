مختار إبراهيم تنفذ أعمال مرافق بقيمة 140 مليون جنيه بالمنيا الجديدة

محمود زكي كشف المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة تقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال مرافق بالمدينة بتكلفة تبلغ 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 عمارة إسكان متوسط "دار مصر" بالمدينة. وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"،

محمود زكي



كشف المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة تقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال مرافق بالمدينة بتكلفة تبلغ 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 عمارة إسكان متوسط “دار مصر” بالمدينة.

وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أنه جارٍ طرح أعمال مرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعي للمجاورتين الرابعة والخامسة، بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عددًا من شركات المقاولات تتنافس للحصول على تنفيذ تلك الأعمال، ومن أبرزها المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم.

وأكد أنه جارٍ طرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال مرافق 1400 فدان إسكان استثماري بالمدينة خلال الفترة الحالية، بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.





ولفت إلى أنه جارٍ تصميم المرافق لقطعة بمساحة 140 فدانًا سيتم طرحها للتنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي وتبلغ تكلفة تنفيذ مرافقها حوالى 20 مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه جارٍ ترفيق وتجهيز 257 فدان أراض خدمية لطرحها على المستثمرين خلال 2017.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 1848 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال أبريل المقبل، بخلاف 7296 وحدة سكنية أخرى مقرر إنهاؤها خلال العام المالى الحالي.

ونوّه بأنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مأخذ المياه (أعمال كهروميكانيكية)، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق القديم، ورفع أعمدة الإنارة ووضعها بالجزيرة الوسطى من بداية مدخل المدينة (قرية الشرفا) اتجاه القاهرة وحتى مدخل المدينة (إدارة المرور)، مشيرًا إلى أنه تم طرح هذه الأعمال فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال إنه تم تسليم قطع الأراضى السكنية (عمارات) بالمجاورتين الأولى والخامسة، بمنطقة الامتداد، للفائزين بالقرعة العلنية للأراضى المتميزة، والتى تم إجراؤها بتاريخ 30/7/2016، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2017.