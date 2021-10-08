«مختار إبراهيم» تطرح 6 وحدات سكنية وقطعة أرض بالمزاد العلني

أعلنت الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار عن بيع بالمزاد العلني “المظاريف المغلقة”، لصالح شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، لعدد من الوحدات السكنية بالإضافة لقطعة أرض.

وأوضح، بيان للشركة، أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 42202م2 تقريبا، بشارع سعد زغلول بجوار مركز شباب السلام في مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وأشار، إلى أن المساحة مخصصة لنشاط تعليمي، علاوة على مناطق مفتوحة،موضحا أن كافة الشروط المحددة بكراسة الشروط والمحدد لها سعر 2000 جنيه.

وأضاف، بيان الشركة، كما تم طرح 6 وحدات سكنية بمساحات مختلفة، بشارعي شمبليون ومحمود بسيوني في منطقة وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة.

وأشار، إلى أن كراسة الشروط بها كافة التفاصيل ومحدد لها مبلغ 500 جنيه، وتطلب من الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار – 7 شارع عبد الخالق ثروت.

وأكد، تقد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 20/10/2021 الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) 199 امتداد شارع 26 يوليو – العجوزة – الجيزة.

وتعد الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2008 متخصصة في دعم الاستثمار العقاري وإدارة الأصول العقارية وتقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية، وهي المعنية بإدارة الطرح المقدم من شركة مختار إبراهيم.