«مخبأة داخل ثلاجة».. ضبط 2907 قطع أثرية بحوزة 4 أشخاص في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم 2907 قطع أثرية مخيأة داخل ثلاجة في محافظة سوهاج.

كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، تنسيقًا ومديرية أمن سوهاج حيازة أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة سوهاج- قطع أثرية داخل ثلاجة موز كائنة بميدان العارف بسوهاج بقصد الاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبرفقته 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- وبحوزتهم جوالان بداخلهما تمثال من الحجر الجيري “طوله 1 متر منقوش عليه رسومات من معظم الاتجاهات”، 2 قطعة أثرية من معدن البرونز على شكل مكحلة تعود لعصر الدولة القديمة، 4 أواني من البازلت الأسود مختلفة الأشكال والأحجام، 2900 عملة أثرية تعود للعصر اليونانى الروماني.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم القطع الأثرية والترويج لبيعها، مضيفين أن القطع المضبوطة ناتج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشي آثار منطقة سوهاج، قرروا أن جميع المضبوطات والعملات آثرية وترجع للعصر اليوناني الروماني القديم، وسيتم البت في التمثال المُشار إليه عقب العرض على الجهات المختصة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار وضبط متجري وحائزي القطع الأثرية.