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«مخبأة بدواجن مجمدة».. إحباط تهريب 143 ألف دولار و91 ألف يورو بمطار القاهرة

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باستخدام التقنيات الحديثة.

«مخبأة بدواجن مجمدة».. إحباط تهريب 143 ألف دولار و91 ألف يورو بمطار القاهرة
أماني عوض

أماني عوض

11:16 م, الأحد, 30 أكتوبر 22

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، ضبط صاحب شركة قطع غيار حاسب آلي في محافظة الجيزة، لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية بلغت 143,100 ألف دولار أمريكي، 91,350 ألف يورو.

وكشف نشاط المتهم باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، واتضح أن الكميات كانت مخبأة داخل طيور مجمدة “دجاج”، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية.

جريدة المال

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة، واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت الناية العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

أماني عوض

أماني عوض

11:16 م, الأحد, 30 أكتوبر 22