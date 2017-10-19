مخاوف من موجة ركود جديدة بقطاع السيارات.. خلال 2018

أحمد شوقي:سجل قطاع السيارات خلال يوليو الماضي، أفضل مستوى من المبيعات منذ أكتوبر 2016 بواقع 13.3 ألف وحدة، ثم ارتفعت مبيعات أغسطس إلى 14.1 ألف. وتأتي هذه الزيادة بعد شهور من الأداء المتأرجح للسوق على خلفية الزيادات السعرية التي أقرها الوكلاء بالتزامن مع تقلبات أسعار الصرف.كانت مبيعات القط

أحمد شوقي:



سجل قطاع السيارات خلال يوليو الماضي، أفضل مستوى من المبيعات منذ أكتوبر 2016 بواقع 13.3 ألف وحدة، ثم ارتفعت مبيعات أغسطس إلى 14.1 ألف.

وتأتي هذه الزيادة بعد شهور من الأداء المتأرجح للسوق على خلفية الزيادات السعرية التي أقرها الوكلاء بالتزامن مع تقلبات أسعار الصرف.

كانت مبيعات القطاع قد انحدرت من 18.5 ألف سيارة خلال أكتوبر 2016 إلى 12.2 ألف سيارة خلال نوفمبر 2016، بالتزامن مع قرار تعويم العملة المحلية الذي ضاعف تكاليف الاستيراد وكذلك الرسوم الجمركية بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي بالتوازي.

لكن عودة الشركات لرفع الأسعار يهدد بعودة الركود مرة أخرى للقطاع، ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن زيادة المبيعات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر هو أمر طبيعي،لأنها ترتفع كل عام خلال هذه الفترة التي تعتبر بالنسبة للتجار “موسمًا سنويًا.

وأضاف أن هذا ما حدث بالفعل خلال العام الجاري لكن بمستوى أقل من المعهود، وأرجع هذا التحسن إلى أن هذه الفترة تشهد بداية الفصل الدراسي وتخرج دفعات جديدة من الجامعات، فضلًا عن عودة مغتربين من العمل بالخارج وقضاء إجازات الصيف.

ولفت إلى أن القطاع سيدخل في مرحلة ركود جديد اعتبارا من نوفمبر المقبل، وستتخذ المبيعات مجددا اتجاه هابط سيستمر حتى شهر أبريل 2018، متوقعا أن تصل مبيعات قطاع الملاكي بنهاية العام الجاري إلى نحو 85 ألف سيارة، مقابل 60 ألف فقط خلال الشهور الثمانية الأولى من 2017.

في المقابل يقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن شريحة كبيرة من المستهلكين تقبلت الأسعار الحالية للسيارات، في ظل انفلات أسعار جميع السلع على خلفية تحركات أسعار الصرف.

وأوضح أن ذلك ما دفع مبيعات السيارات للنمو منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري، متوقعًا أن تصل مبيعات النصف الثاني من العام إلى 70 ألف سيارة، مقابل 56 ألف خلال النصف الأول ليصل إجمالي مبيعات السوق خلال 2017 إلى 126 ألف سيارة من مختلف فئات السيارات الملاكي والنقل الجماعي أو نقل البضائع.

وأشار إلى أن جانبًا من القرارات الشرائية قد اعتمد على مدخرات المستهلكين، وليس بالضرورة على دخولهم الثابتة التي تآكلت قوتها الشرائية بفعل تراجع قيمة العملة المحلية، كما أن أن شريحة من العملاء لديهم أكثر من مصدر للدخل مما مكنهم من التعاطي مع الزيادات السعرية للسيارات.

وتوقع مزيدًا من الانتعاش لمبيعات السيارات خلال العام المقبل بدافع من تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بما ينعكس مستقبلًا على تكاليف الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات ومن ثم على الأسعار؛ موضحا أن مستوى الانتعاش خلال 2018 سيتوقف على القرارات الحكومية خاصة المتعلقة باستراتيجية النهوض بصناعة السيارات أو أي قرارات مفاجئة.

يقول هاني ربيع، مدير الربيع للسيارات المستعملة، إن السيارات أصبحت سلعة للعرض فقط، بعد الزيادات السعرية الأخيرة سواء فى المستعملة أو الزيرو.

