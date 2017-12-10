مخاوف من ضمور التأمين متناهى الصغر

❏ ذكرى: الحسابات مرهونة بارتفاع تكلفتها مقارنة بانخفاض العائد ❏ حامد : ارتفاع نسب التعثر والتعويضات يهدد الإقدام عليها ❏ السيد : وجود كيان إعادة محلى سيقضى على تباطوء النشاط مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة لاتزال شركات التأمين متخوفة من التوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر، بسبب فقدان شركات إعا

❏ ذكرى: الحسابات مرهونة بارتفاع تكلفتها مقارنة بانخفاض العائد

❏ حامد : ارتفاع نسب التعثر والتعويضات يهدد الإقدام عليها

❏ السيد : وجود كيان إعادة محلى سيقضى على تباطوء النشاط

مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة

لاتزال شركات التأمين متخوفة من التوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر، بسبب فقدان شركات إعادة التأمين العالمية حماسها فى فرض شبكة حماية لشركات التأمين، بالرغم من وجود تيسيرات كثيرة بالداخل من الكيانين الرقابى والنظامى، فالهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتحديد الضوابط التى تتيح مكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا للتمكن من الوصول لشرائح محدودى الدخل، بالإضافة إلى عقد الاتحاد لندوات لطرح جميع الرؤى المتعلقة بهذه النوعية من التأمين.

ورصد عدد من القيادات وثيقة الصلة بالنشاط بعض الملاحظات التى قد تكون أسبابا فى تعطل نمو التأمين متناهى الصغر، مثل التصريحات غير المسئولة عن وصف النشاط بأنه مرهق للشركات إداريا زمنخفض العائد علاوة على صعوبة العثور على بينات وتفاصيل تستوضح الرؤية المراد تكوينها، علاوة على التخوف من ارتفاع حالات التعثر والتى بدورها ستكبد شركات التأمين تعويضات كبيرة مما أثر معنويا بالتبعية على شركات إعادة التأمين.

وقد اعترف أنور ذكرى، العضو المنتدب لشركة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بأن بطء اقتحام السوق المصرية للتأمين متناهى الصغر، يرجع إلى رفض غالبية شركات إعادة التأمين العالمية قبول إعادة الخطر بهذه النوعية من المشروعات، بالرغم من ارتفاع نسبة سداد أصحاب قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة لاتقل عن %97 حسب إحصاءات البنوك .

وأشار إلى أن شركات التأمين لديها القدرة على اقتحام التأمين متناهى الصغر لكنها فى حاجة إلى شركات إعادة تأمين كظهير الحماية الكبرى لها، وهو ما يعضد من احتياج السوق إلى شركة إعادة تأمين محلية تكون على قدر كبير من التفهم لطبيعة السوق واحتياجاته .

وأكد أن شركته لا تواجه أى مشكلات بالنسبة لاتفاقات إعادة التأمين فيما يتعلق بالضمان والتأمين على المشروعات متناهية الصغر، لافتا إلى أنه يعمل مع عدد كبير من الجهات المانحة لقروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أنه يرى توجه الدولة وسوق التأمين نحو المشروعات الصغيرة إلا أن هناك بعض التصريحات التى وصفها بغير المسئولة أثارت تخوف معظم شركات الإعادة المتعاملة مع السوق منذ فترة كبيرة وحققت منه أرباحا جيدة، مثل عدم وجود قاعدة بيانات للسوق وعدم وضوح الرؤية حول هذه النوعية من المشروعات وعدم وجود خبرة لدى السوق فى التعامل معها، وهو ما جعلها تعزف عن قبول الخطر بها تخوفا من ارتفاع نسبة المخاطر بهذه المشروعات لعدم وجود تفاصيل وأرقام تكفى لاقتحام النشاط بصورة مقبولة .

وأشار إلى أن السوق المصرية فى حاجة ملحة لوجود شركة إعادة تأمين محلية لعدة أسباب أبرزها أن دولة بحجم مصر لابد أن تكون بها شركة إعادة قومية قوية قادرة على جلب عمليات كبرى من جميع أرجاء المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على أكبر قدر من العملة داخل البلاد وعدم تسربها فى صورة أقساط، فضلا عن أن وجود مثل هذه الشركة سيكون بمثابة انطلاقة للمشروعات متناهية الصغر فى مصر دون تخوف لتفهمها طبيعة السوق المتواجدة به، علاوة على قدرتها على الحصول على تفاصيل وبيانات مدققة.

وأوضح أن إدارة مخاطر التأمين متناهى الصغر بسيطة ولا تحتاج إلى نفس الجهد المبذول فى إدارة مخاطر العمليات الكبرى، خاصة مع اتباع قاعدة الأعداد الكبيرة التى تتميز بانخفاض قيمة الأقساط ومحدودية الخطر وارتفاع حجم الأقساط المحصلة فيه، إلا أنه فى النهاية كل شئ يتوقف على مدى الطاقة الاستيعابية لشركات الإعادة وقدرة شركات التأمين على نسبة تحمل الخطر.

من جابنه، قال حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، إن أغلب وثائق التأمين متناهى الصغر فى العالم وخاصة فى ماليزيا والهند وسنغافورة وغيرها هى تأمين ائتمان ضد مخاطر عدم السداد.

و أضاف أن شركات الإعادة العالمية تتشدد فى قبول إعادة وثائق تأمين الائتمان بصفة عامة وتأمين الائتمان متناهى الصغر بصفة خاصة منذ الأزمة المالية العالمية التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم فى 2008 وتسبب ذلك فى حالات تعثر كبيرة نتيجة للتوسع فى تأمين الائتمان ومنح القروض من البنوك بلا ضمانات كافية، مما تسبب فى تعثر بنوك وشركات تأمين ونتج عن ذلك تعويضات ضخمة بموجب تلك الوثائق .

و أكد أن شركات إعادة التأمين تشددت أكثر فى تأمين الائتمان فى السوق المصرية بعد عام 2011 فقد زادت التخوفات من وقوع أزمة اقتصادية قد تؤدى إلى زيادة كبيرة فى حالات التعثر، وبالتالى تكبد شركات التأمين تعويضات ضخمة لصالح البنوك .

و أشار إلى أن الائتمان متناهى الصغر يواجه صعوبات أكثر من الائتمان العادى، لأن عملاء متناهى الصغر من الشباب ومحدودى الدخل وفى حالة التعثر تكون نسبة استرداد القروض منهم ضعيفة للغاية فى حال فشل مشروعاتهم، لذا ستتحمل شركات التأمين المصرية وشركات إعادة التأمين العالمية تعويضات كبيرة .

و كشف أن عدد شركات التأمين المصرية التى لديها اتفاقيات إعادة تأمين فى فرع تأمين الائتمان قليل للغاية، لافتا إلى أن شركته نجحت فى إبرام اتفاقية فى فرع الائتمان عبر إقناع المعيدين أن عقوبة التعثر فى مصر تختلف عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فهى هناك تصل إلى الغرامة فقط بينما فى مصر هى جنحة وسجن لذا حالات التعثر قليلة فى مصر ويقوم المتعثرون بجدولة قروضهم وإعادة سداد ولو جزء منها، مما يقلل من خسائر شركات التأمين وإعادة التأمين، كما أن شركة التأمين لا تدفع التعويض للبنك إلا بعدما يقوم البنك برفع دعوى قضائية ضد المتعثر لضمان حقوق شركة التأمين، بجانب أن معدل خسائر فرع الائتمان منخفض وطبيعة المواطن المصرى فى التعثر غير طبيعة المواطن الأوروبى والأمريكى فقد يؤثر التعثر على سمعة المصرى .

ومن ناحيته، قال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX» لوساطة إعادة

التأمين إن شركات الإعادة العالمية دائما لديها تخوف من التأمين متناهى الصغر، ولايعد مبررا لقبول التأمين على الأخطار الصغيرة دون ضمانات كافية وبيانات دقيقة، لأنه يمكن أن يتم تجميع الأخطار الصغيرة فى محفظة واحدة يحدث لها الخطر على نطاق كبير فيسبب كارثة .

واستشهد بالأزمة المالية العالمية بأمريكا، والتى تحملت فيها شركة «AIG» العالمية للإعادة فاتورة تعويضات ضخمة، حينما قبلت التأمين على الرهون العقارية، والتى تعد تمويلا لكيانات صغيرة للأفراد، علاوة على تخوف شركات الإعادة من قبول أخطار التأمين على قروض الـ«CRIDIT» لكونها استهلاكية من ناحية، علاوة على أن أخطارها صغيرة لكن تجمعها فى محفظة واحدة جرس انذار بحدوث الخطر أكبر من مجرد احتمالية، وهو المعروف بالـ«CONSUMER CRIDIT» ولاتقبل عليه شركات الإعادة .

وأشار إلى أن المؤسسات الكبرى حاليا تعانى كسادا فى مبيعاتها بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مما يثير التخوف من قبول إعادة خطر التأمين على المشروعات الصغيرة حاليا، علاوة على إقبال شركات التأمين على هذه النوعية من المشروعات بحذر لضخامة العبء الإدارى مقارنة بضآلة القسط المحصل منها.

وأوضح أنه من بين الصعوبات التى يواجهها التأمين متناهى الصغر هى ارتفاع تكلفته مقارنة بانخفاض العائد منه، بالإضافة إلى صعوبة ترويجه بالمناطق العشوائية والنائية، فضلا عن صعوبة توفير منتجات تأمينية متنوعة للتأمينات متناهية الصغر لارتفاع تكاليف ونفقات تصميم الوثائق، إلى جانب نقص الوعى التأمينى للشرائح محدودة الدخل، والذى يحتاج إلى حملات دعائية مكلفة.

وأكد ضرورة أن تكون هناك شركة إعادة تأمين مصرية تتفهم طبيعة السوق، وتزيل حجر العثرة من أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكونها استطاعت فى دول أخرى، مثل ماليزيا أن تقود الاقتصاد، والنهوض به بشكل سريع لعدم وجود عقبة الإعادة أمامها.