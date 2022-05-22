مخاوف من تعطل سلاسل توريد الغذاء العالمية بسبب الهجمات الإلكترونية

حذر خبراء من أن الآلات الزراعية “الذكية” الحديثة عرضة للقرصنة، مما قد يعرض سلاسل توريد الغذاء العالمية للخطر.

وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى” أن هناك مخاوف من أن يتمكن القراصنة من استغلال الخلل ونقاط الضعف في المعدات الزراعية المستخدمة في زراعة المحاصيل وحصادها.

ويقول عملاق صناعة الآلات الزراعية جون دير، إنه يعمل الآن على إصلاح أي نقاط ضعف في البرامج الإلكترونية التي تدير آلاتها الزراعية.

أجهزة رش المحاصيل الآلية والطائرات بدون طيار والحصادات الآلية يمكن قرصنتها

وقال تقرير حديث لجامعة كامبريدج إن أجهزة رش المحاصيل الآلية والطائرات بدون طيار والحصادات الآلية يمكن قرصنتها.

وحذرت حكومة المملكة المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي من تزايد خطر الهجمات الإلكترونية.

وقالت شركة جون دير إن حماية العملاء وآلاتهم وبياناتهم هي “أولوية قصوى”.

التكنولوجيا الذكية تستخدم بشكل متزايد لجعل المزارع أكثر كفاءة

باتت التكنولوجيا الذكية تستخدم بشكل متزايد لجعل المزارع أكثر كفاءة وإنتاجية، فعلى سبيل المثال كان الحصاد الذي يتطلب عمالة مكثفة للمحاصيل الغذائية الحساسة مثل قطاف الهليون بعيداً عن متناول الآلات.

يستخدم أحدث جيل من الروبوتات الزراعية الذكاء الاصطناعي، مما يقلل دور العامل البشري.

قد تساعد الروبوتات في سد النقص في اليد العاملة أو زيادة الإنتاجية، لكن المخاطر الأمنية التي ترافق ذلك في تزايد، مما يزيد من القلق بشأن سلاسل الإمداد الغذائي التي تواجه تأثرت كثيراً بالحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا.

معالجة أي ثغرات أمنية فى الروبوتات الزراعية

وقال كريس تشافاس، أحد مؤسسي شركة “مادي ماشينز” التي تختبر روبوتاً آلياً لحصاد الهليون يسمى سبراوت: “هناك خطر حقيقي من أن يحاول شخص ما في أي مكان في العالم السيطرة على هذه الآلات، وجعلها تفعل ما يريده ذلك الشخص، أو مجرد منعها من العمل”.

و أضاف أنه من المحتمل أن يقوم شخص ما بتوجيه آلة سبراوت نحو السياج أو نحو حفرة، أو منعها من العمل على الإطلاق، لذا فهم يعملون مع باحثين أمنيين لمعالجة أي ثغرات أمنية.

من غير المرجح أن تكون زراعة الهليون هدفاً رئيسياً للباحثين، لكن تشافاس يعتقد “أن القراصنة قد يهددوا البنية التحتية الزراعية المهمة”.

وحتى أكبر الشركات ليست في مأمن من عمليات العصابات الإلكترونية.

يستخدم البعض برامج الفدية التي تعتمد على تشفير البيانات وقفل الأنظمة.

في العام الماضي، دفعت شركة JBS ، إحدى أكبر شركات تصنيع اللحوم في العالم 11 مليون دولار كفدية لقراصنة إلكترونيين كي تعود الى العمل.

وفي هذا الشهر، تعرضت أكبر شركة زراعية أمريكية” AGCO” لهجوم فدية، مما أثر على إنتاحها.

و في أبريل الماضى، حذرت مجموعة من هيئات الأمن السيبراني الحكومية، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، من أن القراصنة الروس الذين ترعاهم الدولة يمكن أن يستهدفوا سلاسل التوريد كجزء حيوي من البنية التحتية في الدول الغربية.