«مخاوف من تسريح العمالة»..الغرف التجارية: مبيعات بعض شركات المقاطعة تراجعت بنسبة 50%

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن بعض الشركات التي يتم مقاطعتها تشهد حاليًا 50% انخفاض في المبيعات، وعند وصولها إلي 70% سيتم تسريح العمالة لديهم.

وأضاف عز، خلال لقاءه مع لبني عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، لو اخدنا مصنع كمثال الهامبرجر والبطاطس التي يتم صناعتها هي كلها مصانع مصرية وشركات مصرية، بها الآلاف من العاملين المصريين.

وتابع عز: “استثمارات الفرنشايز في التست فودز فقط 17 مليار دولار، و28 مليار دولار صناعات غذائية لشركات مصرية تنتج لعلامات تجارية التي يتم المناداة بمقاطعتها، وبعدد 125 ألف عامل مباشر في الفرنشايز، و700 ألف عامل في الصناعات الغذائية المدعو لمقاطعتها، بإجمالي 7 ملايين موظف وعامل في جميع الصناعات الغذائية.

وأشار عز، إلى أن آليات العقاب التي تتم عبر مقاطعة المنتجات العالمية والتي تقوم بطرحها شركات مصرية في السوق المحلية، أشبه بقطع يدي عند قيام ناموسة بقرصها.

وتابع عز، أن الدول العربية كلها لا تشكل 1 في الألف من حجم الشركات التي ينادي بمقاطعتها، وجميع هذه الشركات هي شركات مساهمة مصرية، وهي صناعة محلية.

وأكد عز، أن ما يحدث هو معاقبة المصريين للمصريين أنفسهم، مشيرًا إلي أن ذلك أيضَا سيعمل على وجود تخوفات المستثمرين الأجانب من ضخ استثماراتهم في السوق المحلية نتيجة المقاطعة للمنتجات الأجنبية.

وقال عز، إن الظروف الحالية التي يمر بها السوق المحلي لا تسمح بمقاطعة المنتجات المصرية حتي لو كانت بعلامة تجارية اجنبية.