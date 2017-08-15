مخاوف من تزايد مشاق الوافدين العاملين في قطر

وكالات- خالد بدر الدين في مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش افسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم. هذه المخاوف ذكرتها وكالة رويترز، في تقرير اليوم، مشيرة إلى أن فرض حظر تطبقه أربع دول عربية على قطر مشاق إضافية على الوافدين العاملين

وكالات- خالد بدر الدين

في مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة، قال النادل جابش افسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم.

هذه المخاوف ذكرتها وكالة رويترز، في تقرير اليوم، مشيرة إلى أن فرض حظر تطبقه أربع دول عربية على قطر مشاق إضافية على الوافدين العاملين في قطر.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات على قطر في يونيو الماضي، وقطعت روابط وسائل المواصلات معها واتهمتها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.

ويزيد هذا الخلاف من الصعوبات التي يواجهها العاملون الأجانب في قطر إذ يواجه بعضهم استغناءات بسبب أسعار النفط المنخفضة ونظام الكفالة الذي يحد من حركتهم، وفق المصدر ذاته.

وزادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل برا من قبل بالشاحنات من السعودية وذلك بعد إغلاق هذا الطريق.

ومثّل ذلك عبئا على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولار) شهريا ويشكلون حوالي 90 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.

وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.

في المقابل نفت قطر تقارير عن تراجع معدلات الإشغال في الفنادق وقال مسؤولون إن الاقتصاد القطري الذي تدعمه احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي يمكنه أن يتحمل العقوبات لسنوات، وفق ما نقلته رويترز.

وربما تؤدي الأزمة إلى تغييرات. فيوم الأربعاء أعلنت قطر خطة للسماح للهنود وعشرات من الجنسيات الأخرى بدخول قطر دون تأشيرة مسبقة.

وفي الشهر الماضي وجه أمير قطر الشكر للمقيمين الأجانب على ما يقدمونه للبلاد.