مخاوف من تخلص البرلمان من المعارضة الأسبوع القادم

25/30: حريصون على أداء عملنا الرقابى بنفس قناعتنا.. ولا إجراءات تصعيدية حتى الآنياسمين فوازتصاعدت حدة الغضب داخل أروقة مجلس النواب بسبب التصريحات التى أدلى بها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، ضد كتلة المعارضة داخل البرلمان أثناء مناقشة قانون معاشات وزراء الح

25/30: حريصون على أداء عملنا الرقابى بنفس قناعتنا.. ولا إجراءات تصعيدية حتى الآن



ياسمين فواز

تصاعدت حدة الغضب داخل أروقة مجلس النواب بسبب التصريحات التى أدلى بها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، ضد كتلة المعارضة داخل البرلمان أثناء مناقشة قانون معاشات وزراء الحكومة والمحافظين ونوابهم، الذى وافق عليه المجلس بصفة نهائية مع تطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 أبريل 2018.

وهدد الدكتور على عبدالعال، أعضاء تكتل 25/30 والنواب المعارضين خلال الجلسة، قائلا: «كل من يخرج عن القواعد البرلمانية سأطبق عليه اللائحة وتسقط عضويته، ولتقل المواقع الإلكترونية ما تريد».

وأضاف عبدالعال: «هناك بعض النواب يسعون لاختطاف المجلس، وسيتم إسقاط عضويتهم طبقا للائحة»، متابعا: «لن تكونوا أعضاءً فى هذا المجلس بدءًا من الأسبوع المقبل».

وأشار إلى أنه سبق أن أنقذ البرلمان من محاولة الاختطاف، وتابع: «وسأعمل على إنقاذه أيضًا من أى محاولة أخرى».

كما هاجم صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تعطيل أعمال المجلس من جانب بعض النواب، مطالبا رئيس البرلمان بتطبيق اللائحة على المخالفين.

ورد الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة قائلا: «سأطبق اللائحة وإسقاط العضوية لبعض النواب نداءً بالاسم وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم الأسبوع المقبل».

من جانبه، كشف النائب أحمد الطنطاوى، القيادى بتكتل 25/30، أن عبدالعال وجه حديثه أمس لنواب التكتل لنعلم أننا المقصودون بإسقاط العضوية، مؤكدًا حرصهم على أداء عملهم الرقابى بنفس قناعتهم السابقة دون الالتفات إلى تهديدات من أى نوع.

وأشار الطنطاوى، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن أعضاء التكتل لم يدرسوا بعد أى خطوات تصعيدية سيقدمون عليها حال تنفيذ رئيس المجلس تهديده، مشيرًا إلى رفض النواب شغل الرأى العام بقضايا شخصية فى حين يواجه الشعب كوارث حقيقية على حد تعبيره.

وقال طلعت خليل، أحد نواب المعارضة داخل البرلمان، إن ما أطلقه رئيس المجلس من تهديدات أمر «غريب«، مؤكدًا أن حديثه يعكس رغبته فى التخلص من الأصوات المعارضة داخل البرلمان.

ولفت خليل، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أنه من الواضح أن رئيس المجلس مُستفَّز من النواب المعارضين، مؤكدا أن القانون واللائحة الداخلية للمجلس واضحة وصريحة فى هذا الشأن، إذا تم تطبيقها بشكل صحيح والتى لا تسمح بمحاسبة النائب على رأيه داخل الجلسة لكونه يعكس آراء الشعب الذى يمثله .

وعن الإجراء التصعيدى حال تنفيذ عبدالعال تهديده، أكد أن جميع الخيارات مفتوحة، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل.