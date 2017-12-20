مخاوف من تأثير قانون الجمعيات الأهلية على نشاط رجال الأعمال

معتز محمودتواجه جمعية رجال أعمال الإسكندرية صعوبات، مرجعين ذلك لتطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ولائحته التنفيذية المرتقبة، الأمر الذى وصفه قيادات الجمعية أنه يحد من حركتها خلال الفترة المقبلة.أشار محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن الجمعية لديها هواجس وتخوف من ب

معتز محمود

تواجه جمعية رجال أعمال الإسكندرية صعوبات، مرجعين ذلك لتطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، ولائحته التنفيذية المرتقبة، الأمر الذى وصفه قيادات الجمعية أنه يحد من حركتها خلال الفترة المقبلة.

أشار محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن الجمعية لديها هواجس وتخوف من بعض بنود قانون الجمعيات الأهلية، بما يحد من عملها وقدرتها على الحركة التى تتمتع بها وفقاً للقانون السابق.

أضاف لـ«المال» أن المعوقات تؤثر على الأنشطة التى تمارسها الجمعية حالياً، ما ينعكس على أداءها فى الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الجمعية تصدر مؤشرا عن مناخ الأعمال تحت عنوان «إصلاح» ليتم من خلاله قياس بصفة دورية عن مناخ الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص، مع مراعاة الخصوصية المصرية، بهدف النهوض بممارسات الأعمال فى مصر، من خلال التواصل المستمر مع صانعى القرار، وتوضيح الإمكانات المتاحة والتحديات.

أوضح أن الجمعية انتهت من إعداد مؤشر آخر عن مناخ الأعمال للمنشآت المتناهية الصغر، وغير قادرة على إصداره، والإعلان عنه وفق قانون الجمعيات الجديد، الذى يضع عددًا من القواعد، والقيود، ويمنع جمع المعلومات.

أشار إلى أن الجمعية قامت بمخاطبة الجهات المسؤلة، للموافقة ولم ترد، لافتاً إلى أن هذا المؤشر تم الانتهاء منه فى مارس الماضى، وكان مقرر الإعلان عنه فى مايو، وتأجيله لأجل غير مسمى، لا سيما أنه ليس لدينا علم باللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.

وأضح أن هذا المؤشر الجديد الذى كان من المخطط أن تصدر النسخة الحديثة منه خلال العام الجارى، ليغطى محافظات القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، الصعيد، لبحث المشكلات التى يقع فيها أصحاب تلك المشروعات، بهدف التعاون مع الحكومة فى تطوير أجندة الإصلاح، ورفع الوعى العام على ضرورة إشراك القطاع الخاص فى عملية الإصلاح، ودراسة القوانين والتشريعات الحاكمة لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى.

أضاف صبرى أن الجمعية لديها أنشطة متعددة، أحدثها إطلاق وحدة مواطنة الشركات بالجمعية بداية العام الجارى، لافتاً إلى أن فلسفة إطلاقها الاستفادة من خبرات الجمعية ودراستها لاحتياجات المجتمع، بما يساعد الجهات فى الوصول للجهات المستحقة.

لفت إلى أن دور الجمعية من خلال تلك الوحدة يقتصر على توجيه الشركات وإرشادها لبعض جهات الإنفاق على المسئولية الاجتماعية.

أشار إلى أن تعدد احتياجات الأنشطة التى تدخل تحت مظلة التنمية المجتمعية، التى من أهمها الصحة ومعالجة العشوائيات، والتدريب، وتوفير فرص العمل، ومحو الأمية، ومعالجة الأمراض المستعصية، والكشف المبكر على بعض الأمراض.