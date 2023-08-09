مخاوف كورية من سياسة فرنسية جديدة بشأن تصنيع السيارات الكهربائية

قالت وزارة الصناعة فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها ستتعامل بشكل استباقي مع سياسة جديدة فرنسية لدعم السيارات الكهربائية وسط مخاوف من أن هذه الخطوة قد تثقل كاهل الشركات المحلية المصدرة للسيارات، وفقا لوكالة يونهاب.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه فرنسا لتطبيق نظام درجات يتتبع البصمة الكربونية لعملية تصنيع المركبات الكهربائية والذي من المقرر تنفيذه اعتبارا من يناير عام 2024 مع فترة سماح مدتها 6 أشهر وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وتخطط فرنسا لجمع الآراء حول السياسة حتى يوم 25 أغسطس.

وبموجب النظام، ستقدم الحكومة الفرنسية إعانات للمركبات الكهربائية التي تلبي الدرجة البيئية المطلوبة مع استبعاد المركبات ذات البصمة الكربونية الكبيرة من الفوائد.

وقالت الوزارة في بيان إنه في الوقت الحالي، نحلل بدقة تأثير السياسة على الشركات الكورية الجنوبية مع الأطراف ذات الصلة، وبناء على التقييم، نخطط لتقديم موقف الحكومة إلى فرنسا.

واحتلت مجموعة هيونداي موتور التي تشمل شركة هيونداي موتور وشركة كيا، المرتبة الخامسة في السوق الفرنسية للسيارات الكهربائية مسجلة مبيعاتها 16,570 وحدة في العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنها تخطط لمواصلة التواصل مع الحكومة الفرنسية عن كثب لتعكس رأيها بشأن النسخة النهائية لخطة السياسة.