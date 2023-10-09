مخاوف كورية من تأثير الهجمات الفلسطينية على واردات الطاقة للبلاد

قالت وزارة التجارة الكورية اليوم إن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم يشهد سوى تأثير ضئيل على واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة يونهاب.

وقال النائب الثاني لوزير التجارة كانغ كيونغ-سونغ : “سنبذل قصارى جهدنا لتجنب أي انقطاع في تأمين مصادر الطاقة الرئيسية وسط الصراع الذي اندلع مؤخرا”.

وأفاد بأن الحكومة ستراقب عن كثب وضع الشرق الأوسط الذي يمتلك أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الطاقة للبلاد حيث تعتمد البلاد على هذه المنطقة في 67% من إجمالي استيراد النفط الخام، و37% من إجمالي استيراد الغاز.

وعقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة مع الشركة الكورية للنفط والشركة الكورية للغاز اليوم ااجتماعا طارئا لمراجعة إمدادات النفط والغاز في أعقاب الصراع.

وتتوقع الحكومة عدم حدوث أي تأخير وانقطاع في استيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط نظرا لأن موقع الصراع يقع بعيدا عن مضيق هرمز وهو طريق بحري مهم تستورد كوريا الجنوبية عبره النفط والغاز.

وذكرت الوزارة أن معظم ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى كوريا الجنوبية تعمل كالمعتاد في مناطق الشرق الأوسط.