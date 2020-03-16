مخاوف كورونا ترفع عائد السندات الحكومية 67 نقطة .. و”المالية” تلغى أجل 3 سنوات

قفزت الفائدة على الإقتراض الحكومى طويل الأجل، سندات الخزانة، بنحو 67 نقطة أساس،اليوم الإثنين، مع استمرار مخاوف المستثمرين من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وألغت وزارة المالية، الطرح لأجل ثلاث سنوات، فيما قلصت مبيعاتها بنحو 66% من السندات لأجل 7 أعوام.

وزاد متوسط الفائدة 67 نقطة أساس، ( كل 100 نقطة تعادل 1%)، على السندات أجل 7 سنوات، ليصل الى 14.653% ، فى العطاء الذى طرحه، البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين.

قدم المستثمرون 26 عرضا للإكتتاب، بقيمة بلغت 3.554 مليار جنيه، بمعدلات فائدة ترواحت بين 14.3% و 17% ومتوسط بحدود 15.34% ، فيما وافقت وزارة المالية على 13 عرضا، بقيمة 1.2 مليار جنيه، بمعدلات فائدة تراوحت بين 14.34% و 14.7%، ومتوسط 14.653%.

وألغت الوزارة الطرح لأجل 3 سنوات، والذى كانت أعلنت عنه بقيمة 4 مليارات جنيه.

وقال مدير أدوات الدخل الثابت لدى أحد البنوك، إن المنافسة ضئيلة من جانب الآجانب فى سوق الدين المحلى، خلال الفترة الحالية، نظرا لتداعيات فيروس كورونا على الأسواق، ويظهر ذلك فى تقلص معدلات التغطية لتصل الى مرة واحدة فقط على عطاءات، اليوم، بينما كانت تتجاوز 5 مرات قبل شهر تقريبا.

وقفزت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر أجل 5 سنوات إلى 512 نقطة أساس فى تداولات الجمعة الماضى مقابل 260 نقطة أساس منتصف فبراير الماضى، وهو ما يعنى أن هناك احتمالية نسبتها 8.53% لمصر التخلف عن السداد مع معدل استرداد 40%.