اقتصاد وأسواق

مخاوف «كورونا» ترفع أسعار الذهب لأعلى مستوياته فى أسبوعين

وصعدت أسعار العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1579.42 دولار للأوقية بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 5:01 م, الأثنين, 27 يناير 20 5:01 م, الأثنين, 27 يناير 20

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين في تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس “كورونا” الجديد على الاقتصاد الصيني، ما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعدت أسعار العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1579.42 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير الحالي مسجلًا 1586.42 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5 % إلى 1579.50 دولار.

كانت الأسهم الآسيوية قد سجلت هبوطًا بعد ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ”كورونا ” الجديد إلى 81، بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين.

كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.

وصعدت العملة اليابانية “الين” بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء تفشي الفيروس.

ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير الحالي؛ حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4%، إلى 18.16 دولار، ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير، وسجلت 18.32 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7 % إلى 2387.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين بنسبة 0.5 % إلى 996.15 دولار.

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بقلم محمد عبد السند

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