مخاوف فى كوريا من تأثير انهيار سيليكون فالى على الاقتصاد الوطنى وأسواق المال

وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول تعليماته للحكومة اليوم الإثنين، بالتحقق من تأثير انهيار بنك سيليكون فالى على الاقتصاد الوطنى والأسواق المالية، بحسب وكالة يونهاب.

وأعطى يون التعليمات خلال اجتماع أسبوعي مع كبار أمنائه، قائلاً إن انهيار البنك الأمريكي تسبب في انتشار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، وفقًا للمتحدث الرئاسي لي دو-وون.

ونقل عنه قوله “ندرس عن كثب، مع وزير المالية، سبب انهيار بنك وادي السليكون، وكيف يتطور الوضع، واستجابة السلطات الأمريكية، والتأثير على الأسواق المالية المحلية والاقتصاد الحقيقي”.

يعد انهيار البنك المقرض لشركات التكنولوجيا الناشئة، هو الأكبر لأي بنك أمريكي منذ أزمة 2008 المالية، أثار مخاوف من تداعيات محتملة في سوق رأس المال الاستثماري المحلي.

فى سياق متصل، قال وزير المالية الكورى اليوم الإثنين إنه من المتوقع أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، تأثير محدود على السوق المالية العالمية على الرغم من استمرار الشكوك وسط تحركات سياسة التشديد النقدي.

وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مجموعة إس في بي (SVB) المالية التي تركز على إقراض الشركات الناشئة، وسيطرت على ودائع العملاء في أكبر فشل لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على السوق المالية العالمية.

وأوضح وزير المالية تشو كيونغ-هو قبيل اجتماع مغلق حول قضايا التصدير أنه في أعقاب التقرير المتعلق بإغلاق بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت التقلبات والشكوك في السوق المالية في داخل البلاد وخارجها.

وأضاف تشو أن الخبراء ما زالوا يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون للحادث تأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي مع بذل السلطات المالية الأمريكية جهودا فورية لحماية المودعين.

إلا أن الوزير أشار إلى أن الغموض سيبقى في الاقتصاد العالمي بسبب تحركات التشديد النقدي، وأضاف أن الحكومة ستضع إجراءات دعم إضافية لمساعدة المصدرين.