مخاوف عودة ترامب تهيمن على محادثات المناخ في دبي

تهيمن مخاوف عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على محادثات المناخ في دبي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

يبذل المسؤولون الأمريكيون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) جهودا حثيثة لإقناع الدول الأخرى بأن أكبر اقتصاد في العالم سيدعمهم من خلال خفض انبعاثات الكربون وبناء مصادر الطاقة المتجددة. لكن هذه الجهود تبدو مرشحة لأن تبوء بالفشل بسبب شخص لم يحضر حتى قمة المناخ في دبي، وهو الرئيس دونالد ترامب.

يتم تقديم هذه الضمانات بينما تتزايد احتمالات أن يمنح الأمريكيون فترة ولاية ثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي أخرج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس، وألغى اللوائح الخضراء، وتراجع عن التزامات التمويل لمساعدة الفقراء.

وحتى لو ظل جو بايدن في منصبه بعد انتخابات 2024، فإن مكاسب الجمهوريين في الكونجرس يمكن أن تعرض بعض حوافز الطاقة النظيفة في البلاد للخطر وتجعل من المستحيل على الرئيس الأمريكي تقديم مبلغ 11 مليار دولار الموعود لتمويل المناخ.

محادثات المناخ في دبي

ويشكل هذا مصدر تهديد أساسي لمصداقية الولايات المتحدة في محادثات المناخ؛ لأن الدعم المالي وخفض الكربون من ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم يشكل عاملاً رئيسياً في تحديد مدى طموح العالم في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق البدائل.

وقال وزير المناخ في ساموا، تويولسولوسولو سيدريك بوز ساليسا شوستر: “سيكون من المحزن أن نرى الولايات المتحدة تتراجع خطوة عن المكانة التي كانت تشغلها في الوقت الحالي”.

ويقود الوزير كتلة تفاوضية من الدول الصغيرة الأكثر عرضة لتغير المناخ، وقال إن من “القلق” أن الدعم المالي الأمريكي لمساعدتهم على الاستعداد لطقس أكثر تطرفًا سوف يجف كما حدث خلال رئاسة ترامب.

كان يُنظر إلى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أنها حليف غير جدير بالثقة ولكنه ضروري في محادثات المناخ السنوية.

سهولة التنازل عن الالتزامات

فشل مجلس الشيوخ في التصديق على معاهدة كيوتو التي تدعم المفاوضات ولم يتم الوفاء بالدفعة الأخيرة البالغة مليار دولار من تعهد عام 2014 بإضافة 3 مليارات دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للمناخ.

لقد أصبح المفاوضون معتادين على النظام السياسي الذي يعني أن التزامات الولايات المتحدة تتطلب في كثير من الأحيان موافقة الكونجرس أو سهولة التنازل عنها لاحقا.

وقال بول بليدسو، مساعد المناخ السابق في البيت الأبيض في عهد كلينتون والذي يحاضر في الجامعة الأمريكية، إنه في حين تواجه الشركات الأمريكية “ضغوطا عامة للتحرك على الرغم من الانقسام السياسي”، فإن خطر تغير السياسة الحكومية يخيم على محادثات الأمم المتحدة.

وأضاف: “إن عناد الجمهوريين بشأن العمل المناخي وشبح عودة ترامب إلى البيت الأبيض يعني أن المفاوضين الأمريكيين سيواجهون حتما المزيد من الشكوك بشأن وعود المناخ طويلة الأجل”.

إلغاء أجزاء من قانون المناخ

بالنسبة للمفاوضين في دبي، يبدو الخطر حادًا بشكل خاص. يريد بعض الجمهوريين في مجلس النواب إلغاء أجزاء واسعة من قانون المناخ الشامل العام الماضي، مع التركيز بشكل خاص على الإعفاءات الضريبية لقانون خفض التضخم بقيمة تصل إلى 7500 دولار لشراء سيارات كهربائية جديدة.

قبل أيام فقط، أقر مجلس النواب تشريعًا من شأنه أن يمنع وكالة حماية البيئة من وضع اللمسات الأخيرة على قانون التلوث الذي من شأنه إجبار شركات صناعة السيارات على ضمان أن اثنتين من كل ثلاث سيارات وشاحنات خفيفة يتم بيعها في عام 2032 تكون كهربائية.

وقال مستشار المناخ الوطني للبيت الأبيض علي الزيدي، إن العالم يعرف بالفعل ما يحدث عندما تقوم الحكومة الفيدرالية بتهميش العمال وتتخلى عن الجانب الاقتصادي الإيجابي للطاقة النظيفة “لخدمة بعض الأهداف السياسية الدنيئة”. “في نهاية المطاف، القيادة مهمة. وهناك جمهوريون في مجلس النواب بذلوا جهودًا لا حصر لها لمحاولة التراجع عن ذلك”.

وكان المسؤولون الأميركيون يخبرون نظرائهم الأجانب أن قسماً كبيراً من قانون خفض التضخم سوف يستمر، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يحفز بالفعل خطط إنشاء مصانع تصنيع جديدة ومشاريع الطاقة المتجددة في الولايات التي تدين بالولاء للجمهوريين.

ويخصص القانون نحو 370 مليار دولار للمبادرات البيئية والمناخية، مع تخصيص بعضها للمنح وضمانات القروض التي يتمتع الرئيس المستقبلي بسلطة تقديرية واسعة لتعطيلها. لكن الكثير من دعمها يأتي في شكل إعفاءات ضريبية أثبتت شعبيتها لدى مطوري الطاقة المتجددة وكذلك شركات النفط.

ووصف دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، مشروع القانون بأنه “خطوة أولى جيدة” في بناء أسواق للتكنولوجيا منخفضة ومنعدمة الانبعاثات.

وقال في مقابلة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: “للحكومة دور مهم للغاية لتلعبه في هذا المجال”. “إذا كان العالم سيحرز تقدما في خفض الانبعاثات والوصول إلى صافي الصفر، فيجب أن تكون لدينا سياسات جيدة لبدء ذلك والبدء في إنشاء السوق.”

الإعفاءات الضريبية

ومع ذلك، تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تحديد المشاريع المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، ويمكن للإدارة المستقبلية تغيير اللوائح بحيث يصعب المطالبة بها. القواعد المناخية الأخرى المفروضة في عهد بايدن – بما في ذلك لوائح وكالة حماية البيئة الجديدة والمقترحة التي تخفض الانبعاثات من محطات الطاقة وآبار النفط والسيارات – قد تكون أيضًا معرضة لخطر التبديل. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، خففت الحكومة الفيدرالية مجموعة من القواعد التنظيمية المتعلقة بالمناخ في عهد أوباما. وقد نقضت المحاكم الفيدرالية بعض هذه التحركات، ولكن ليس كلها.

قد يكون من الصعب الوفاء ببعض الوعود. ويعتمد تعهد بايدن بتقديم أكثر من 11 مليار دولار لتمويل المناخ الدولي بحلول عام 2024 و3 مليارات دولار جديدة لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، على دعم الكونجرس. فقد تمكنت الإدارة من جمع ما لا يقل عن 9.5 مليار دولار لتمويل المناخ هذا العام، حتى في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب. لكن ترامب قام بتمزيق الشيكات المقدمة لصندوق المناخ الأخضر خلال فترة ولايته الأولى، ووصل تمويل المناخ إلى 1.5 مليار دولار فقط في عام 2021.

وقال ميشاي روبرتسون، المستشار الخاص للدول الصغيرة، إن هناك أيضًا مخاوف من أن يؤدي ترامب إلى الإضرار بشكل لا رجعة فيه بمصداقية اتفاق المناخ العالمي لعام 2015 من خلال الانسحاب للمرة الثانية. وأضاف: “سيجعل ذلك اتفاق باريس مزحة”.

وقد ركز مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري، نقاط حديثه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على القطاع الخاص، زاعماً أن الشركات لن تتراجع عن استثماراتها في خطوط التصنيع النظيفة الجديدة وعقود الطاقة المتجددة.