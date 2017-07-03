مخاوف بشركة تشغيل المترو من زيادة فواتير الكهرباء

❐ توقف صيانة 35 قطارا بالخط الثانى لعدم توفر 900 مليون جنيه مدحت إسماعيل تراهن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على وعد «شفهى»، حصلت عليه من وزارة الكهرباء باستثناء المرفق من الزيادات الجديدة فى فواتير الكهرباء، المتوقع تطبيقها أغسطس المقبل. وقال مصدر مسؤول لـ«ال

❐ توقف صيانة 35 قطارا بالخط الثانى لعدم توفر 900 مليون جنيه

مدحت إسماعيل

تراهن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على وعد «شفهى»، حصلت عليه من وزارة الكهرباء باستثناء المرفق من الزيادات الجديدة فى فواتير الكهرباء، المتوقع تطبيقها أغسطس المقبل.

وقال مصدر مسؤول لـ«المال»، إن المرفق بدأ فى التعافى منذ رفع التذكرة لـ2 جنيه، موضحا أن أى زيادة فى أسعار الكهرباء ستعود بالمترو إلى نقطة الصفر وستحمله المزيد من الخسائر، وعدم القدرة على سداد المديونيات بشكل منتظم، والتوقف عن تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

ورفعت وزارة النقل، مارس الماضى سعر تذكرة المترو، بهدف تقليل الخسائر التى بلغت شهريا 30 مليون جنيه، ومديونية متراكمة بقيمة 370 مليون جنيه، وتراوحت نسب زيادة الاشتراكات بشكل عام بين 55 و%95 باستثناء اشتراكات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة التى لم يتم رفعها ضمن هذه الزيادات.

وأضاف المصدر أن الشركة طلبت توفير اعتمادات مالية بقيمة 1.3 مليار خلال العام المالى الجديد، لافتاً إلى أن المرفق يعانى من نقص فى قطع غيار منذ تحرير سعر الصرف، إضافة إلى حاجته للتطوير والصيانة.

وأوضح أن شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ألغت مناقصة صيانة وتطوير 35 قطارا تعمل حاليا بالخط الثانى «شبرا الخيمة ـ المنيب»؛ بسبب عجزها عن تدبير 900 مليون جنيه تمثل تكلفة التطوير.

وأوضح مسئول شركة مترو الأنفاق، أنه تم إرسال خطة إنشاء المحطات العلوية، للهيئة القومية لمترو الأنفاق، لافتاً إلى أنه مقرر إنشاء محطتين علويتين فى «عزبة النخل، وشبرا الخيمة»، وجار تدبير التكلفة المالية لإنشائهما.

ويشار إلى أن وزارة النقل، وقعت مؤخرا مع شركة «هونداى»، وروتم الكورية، عقد تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الثالث للمترو (المطار ـ إمبابة)، بقيمة 318 مليون يورو، و640 مليون جنيه قيمة المكون المحلى، بما يعادل حوالى 6.9650 مليار جنيه.