مخاوف بشأن اتفاق البريكست تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الأثنين

اتفاق على إحياء محادثات البريسكت

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن اتفاق البريكست .

وتبذل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودًا أخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست هذا الأسبوع.

مخاوف بشأن اتفاق البريسكت

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر الهاتف أمس السبت، واتفقت على إحياء المحادثات اليوم الإثنين.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع تراجع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، مع تزايد إصابات وباء كورونا.

وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 392.8 نقطة، بينما ارتفع “فوتسي” البريطاني بنحو 0.08 بالمائة إلى 6555.3 نقطة.

وتراجع “داكس” الألماني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 13271 نقطة، كما هبط “كاك” الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5573.3 نقطة.

تعاملات الجمعة

وفي ختام تعاملات الجمعة، صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع صعود “وول ستريت”، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 3.1 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بعد اتفاق “أوبك”+ على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً في يناير.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، بعد تقرير الوظائف الذي أسفر عن إضافة وظائف بأقل من المتوقع.

لكن من المحتمل أن يكون التقرير إيجابية كونه سيشجع الكونجرس الأمريكي على إقرار صفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 394.04 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمائة.

بينما ارتفع “فوتسي” البريطاني بنحو 0.9 بالمائة إلى6550.2 نقطة، ليحقق ارتفاعاً أسبوعياً 2.9 بالمائة.

وصعد “داكس” الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13298.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة.

فيما زاد “كاك” الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 5609.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.