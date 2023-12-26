مخاوف العملة ونقص المعروض يشعلان أسعار الذهب لمستويات جنونية

شهدت أسعار الذهب فى مصر قفزات جنونية وغير مبررة فى الأسواق ليسجل الجرام عيار 21 أمس 3150 جنيهًا بمكاسب نحو 410 منذ بداية الشهر الحالى، وسط تخوفات من هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة حركة الطلب بشكل قوى مؤخرًا.

وكشف لطفى المنيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات فى اتحاد الغرف التجارية، لـ «المال» عن وجود نقص فى المعروض من المعدن النفيس بالتزامن مع صعود كبير فى الطلب مما دفع الأسعار لمستويات 3150 جنيهًا للجرام عيار 21 لأول مرة ، مؤكدًا أن هناك صعوبة فى الاستيراد بسبب شح الدولار، والذى يتم توجيهه إلى استيراد السلع ذات الأهمية الأكبر للمواطن مثل الأغذية والأدوية.

وتابع إن من الأسباب الرئيسية لصعود المعدن الأصفر تخوف المستهلكين من خفض جديد فى قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية مما يدفع المستهلكين للإقبال بجنون على الذهب للتحوط من الاضطرابات الاقتصادية فى ظل الأزمات والتى من أبرزها الحرب فى قطاع غزة وهجمات الحوثيين على السفن فى البحر الأحمر.

وقال إن الصعود الكبير لسعر الأونصة عالميًا فوق مستويات 2050 دولارا قد ساهم أيضًا فى ارتفاع الملاذ الآمن محليًا، مشيرًا إلى أن الطلب الداخلى منخفض على المشغولات ولكنه شهد قفزة بالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار والادخار وليس الزينة مثلما كان يحدث من قبل.

ونفى وجود تلاعب فى أسعار الذهب بالسوق المحلية، مؤكدا أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وقيمة الدولار أمام الجنيه حسب قوله.

فيما كشفت مصادر مسئولة فى شعبة الذهب، عن أن أسعار المعدن الأصفر مرشحة لمزيد من الارتفاع حال استمرار نقص المعروض وزيادة الطلب وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن هناك أيضًا حركة بيعية لجنى الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب تأثرا بالأسعار العالمية وحركة طلب مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة يتوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أنه لم يتم وقف حركة البيع والشراء فى الأسواق المحلية أمس لاسيما فى ظل وجود حركة طلب موسمية خلال أعياد الميلاد و رأس السنة وهو ما ساهم فى سرعة تغير الأسعار وارتباك فى بعض المحال مما تسبب فى تعليق البيع لبضع دقائق لحسم الأمر ثم استئناف الحركة.

مصادر: توقعات بمزيد من الصعود للمعدن الأصفر مع زيادة الطلب للتحوط من الأزمات