مخاوف الركود تهبط بمؤشرات وول ستريت عند الغلق

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، إذ أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- قد يؤدي إلى ركود، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب، فتحت الأسهم على ارتفاع قبل أن تغير مسارها بعد أن أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان تحسن معنويات المستهلكين في أكتوبر الجاري، لكن توقعات التضخم ساءت مع ارتفاع أسعار البنزين.

وكانت بيانات أظهرت أمس الأول الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم، لا يزال مرتفعا بشدة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته 84.18 نقطة أو 2.29% ليغلق عند 3585.73 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.82 نقطة أو 3.06% إلى 10323.33 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 368.69 نقطة أو 1.23% إلى 29670.03 نقطة.