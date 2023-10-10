مخاوف حرب غزة تدفع أسعار الذهب في مصر للاشتعال.. عيار 21 يقفز 80 جنيها 

شهدت أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 10-10-2023 ارتفاعا لأعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، في ظل استمرار التوترات الحالية في الأسواق بسبب تصعيد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل.

واستفادت أسعار الذهب في مصر بدعم من ارتفاع كبير في سعر الأونصة عالميا، إضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث ليقفز الجرام في مصر بواقع 80 جنيها صباحا.

أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 10-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 بقوة صباحا ليسجل 2600 جنيه للجرام غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

قفز صباحا سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً عند 2280 جنيها للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب بعد أن افتتح الجلسة عند 2200 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18

كما صعد سعر الذهب عيار 18 لمستويات كبيرة ليبلغ الجرام 1949 جنيها للجرام.

ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمي والمحلي بفعل تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل الأمر الذي زاد من المخاوف الجيوسياسية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

إضافة إلى اصدار البنك المركزي المصري يوم أمس تعليمات للبنوك العاملة في مصر بإيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر (Debit Card) خارج مصر ليقتصر الاستخدام بالجنيه المصري فقط للمعاملات داخل مصر وذلك دون تحديد فترة زمنية لانتهاء هذا القرار.

هناك العديد من الشركات والأفراد يستخدمون بطاقات الخصم المباشر في شراء خدمات من مزودي خدمة خارج مصر، والآن أصبحت الطريقة المتاحة لديهم هي استخدام كروت الائتمان أو فتح حسابات بالدولار واستخراج بطاقات لهذه الحسابات تمكنهم من شراء الخدمات خارج مصر عن طريق سحب العملات الأجنبية مباشرة من حسابتهم دون تدخل البنك لتدبير العملة.

وقد ارتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 38% على مستوى سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد أن كانت قراءة أغسطس مرتفعة بنسبة 37.4% وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أيضاً انخفض عجز الميزان التجاري في شهر يوليو بنسبة 23.2% إلى 2.93 مليار دولار مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي عند 3.82 مليار دولار. حيث انخفضت الواردات بنسبة 17.3% بينما تراجعت الصادرات أيضاً بنسبة 10.9%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

نجح الذهب في اختراق مستوى المقاومة الثانوي عند 1850 دولار للأونصة وحالياً يشهد بعض التحركات العرضية مع إمكانية استمرار ارتفاع السعر حتى المستهدف عند 1880 دولار للأونصة على المدى القصير.

التصحيح الإيجابي الحالي في أسعار الذهب لا يجد زخم كبير ليبقى الاتجاه الهابط هو المسيطر، وعليه قد ينعكس السعر نحو الأسفل عند الوصول إلى المستوى 1880 دولار للأونصة أو قبلها.

أما عن السعر المحلي فيحاول حالياً اختراق مستوى المقاومة عند 2250 جنيه للجرام عيار 21 ليتداول حالياً عند 2270 جنيه للجرام، ولكن يحتاج الذهب إلى زخم أعلى في الشراء حتى يستطيع تخطي هذا المستوى بنجاح ليستهدف بعدها المنطقة من 2300 – 2320 جنيه للجرام.

وجدير بالذكر أن فشل الذهب في الاستقرار فوق المستوى 2250 جنيها للجرام يعيده مره أخرى إلى مستويات 2225 جنيها للجرام.