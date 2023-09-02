مخاوف الإمدادات تصعد بأسعار النفط لأعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على سبعة أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأول الخميس، إن بلاده ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر القادم.

وصعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.49 دولار للبرميل عند التسوية. وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو نحو 1.7% إلى 85.02 دولار للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8% هذا الأسبوع مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يوليو . كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.2% في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.