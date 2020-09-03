مخالفة الحكومة.. غرامات لـ 4787 سائقًا بسبب الكمامات في يوم

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن اتخاذ الإجراءات القانونية مع 4787 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار الحكومة الخاص بارتداء الكمامات.

جاء ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات الواقية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.