مخالفة الاتجاه الهابط للمؤشرات.. أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من الأسهم بقطاعات الاستثمار العقاري، والصناعات الثقيلة، والعقارات، ومواد التشييد والبناء أعلى ارتفاعات، بنهاية جلسة هابطة اليوم بالبورصة المصرية، بنسب تراوحت بين نحو 9 و 5% لتسير في اتجاه معاكس لحركة السوق.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم سهم أودن للاستثمار والتنمية صاعدا بنسبة 8.89% مغلقا عند مستوى 3.920 جنيه، تلاه مباشرة أميرالد للاستثمار العقاري بصعود نسبته 5.10% مغلقا عند مستوى 1.730 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية صاعدا 4.93% مغلقا عند 7.230 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.87% مغلقا عند مستوى 2.370 جنيه، مصر بني سويف للأسمنت صاعدا 4.73% مغلقا عند 29 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.43% مغلقا عند مستوى 9687.36 نقطة، ومؤشر EGX70EWI بنسبة 1.47% مغلقا عند مستوى 2217 نقطة، ومؤشر EGX100EWI بنسبة 1.50% مغلقا عند مستوى 3140.5 نقطة.

وشهدت حزمة من الأسهم ثباتا كان من بينها بنك قناة السويس مغلقا عند 7.550 جنيه، وسهم مطاحن شرق الدلتا مغلقا عند 89.830 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى عند 30.990 جنيه، وسهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بيراميزا عند 22.750 جنيه.