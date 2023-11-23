مخالفا التوقعات.. البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 40%

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركى خلال اجتماعها اليوم رفع أسعار الفائدة إلى 40.00%، وهو أعلى من توقعات الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 35.00%، أي رفعها بـ 5.00%، فيما كان يتوقع الخبراء رفعًا إلى 37.00% فقط، بحسب وكالة رويترز.

منذ تولي حفيظة أركان إدارة البنك المركزي قبل نحو 6 أشهر، قام البنك برفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل ملحوظ، ومع ذلك، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في مايو المقبل حيث يصل إلى 75%. وأكدت محافظة البنك المركزي أن “التشديد النقدي سيستمر حتى يحدث تحسن ملحوظ في معدل التضخم”.

نتج عن الفترة الطويلة للفائدة المنخفضة أثارًا ضارة على الاقتصاد التركي، منها ارتفاع الطلب المحلي وابتعاد المستثمرين الأجانب، وأدت إلى تشوهات اقتصادية واضحة وتحولات غير متوازنة في الميزان التجاري، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطات الأجنبية. كما خلّفت الأثر الضار على الليرة وتعرضها لحالة من الضعف المستمر وصولاً إلى مستوى قريب من 29 ليرة للدولار الواحد.