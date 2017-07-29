اقتصاد وأسواق

مخالفات جسيمة تغلق أقسام طبية بمستشفى خاص بالإسكندرية

مها يونس:أصدر الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارا بالغلق الإدارى لمدة شهر، لبعض الأقسام الطبية بمستشفى خاص شهير، يقع بالكيلو 21 بالعجمى طريق الإسكندرية – مطروح الساحلى، على ألا تشغيل تلك الأقسام إلا بعد إزالة المخالفات.تضمن القرار غلق غرفتى عمليات لوجود مخالفات جسيمة ب
29 يوليو، 2017 29 يوليو، 2017

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مها يونس:

أصدر الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قرارا بالغلق الإدارى لمدة شهر، لبعض الأقسام الطبية بمستشفى خاص شهير، يقع بالكيلو 21 بالعجمى طريق الإسكندرية – مطروح الساحلى، على ألا تشغيل تلك الأقسام إلا بعد إزالة المخالفات.

تضمن القرار غلق غرفتى عمليات لوجود مخالفات جسيمة بها، وكذلك قسم الليزر لمباشرة نشاطه بدون ترخيص.

كان تقرير تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قد تضمن رصد عدد من المخالفات، أهمها وجود غرفتى عمليات بالمنطقة غير المحظورة بجناح العمليات، ووجود قسم للعلاج بالليزر غير مرخص، كما أن أبواب جناح العمليات وستائر العناية المركزة وأماكن تخزين الأدوات الجراحية وأماكن أجهزة التعقيم، تخالف اشتراطات مكافحة العدوى، وكذلك وجود أدوية منتهية الصلاحية، تم إعدامها فى حينه.

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