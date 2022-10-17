مخالفات المرور.. رابط الاستعلام برقم السيارة 2022 وخطوات السداد

يرتكب كثير من المواطنين مخالفات مرورية دون عمد، ويحاول آلاف منهم معرفة طرق استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022، لمعرفة هل هناك مخالفات مرورية يجب العمل على سدادها أم لا؛ تجنبا لسحب الرخصة أو وجود غرامات مالية، لذلك يتصدر البحث عن رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022 والخطوات، وكيفية الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور وطرق السداد، والبحث عن رابط الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور، والخطوات للاستعلام برقم اللوحة 2022.

بوابة “المال نيوز” تنشر من خلال التقرير التالي رابط وطرق الاستعلام عن المخالفات المرورية لرخص المركبات، ورابط الاستعلام عن كافة مخالفات المرور بالإضافة لكيفية السداد.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022

أتاح موقع النيابة العامة، الخدمة للاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات والمخالفات لرخص القيادة؛ تحت إطار حرص من وزارة الداخلية على التسهيل لجميع المواطنين بدلًا من الذهاب إلى أي مصلحة حكومية والانتظار بالطوابير لساعات طويلة، وكذلك وجود إجراء احترازي للوقاية من ذلك الفيروس، ومنع انتشاره.

رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022

وأوضحت النيابة العامة أنه يتاح لأصحاب المركبات وأصحاب السيارات، الراغبين بالاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم وذلك بدلًا من الذهاب إلى أي من المصالح الحكومة، الدخول على رابط النيابة العامة والقيام بالاستعلام عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة فقط 2022، حيث ستوفر النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي عدة خدمات للمواطنين، ويتاح بسهولة الوصول إليها (من هنا)https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices .

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022

القيام بالذهاب إلى الموقع الرسمي في النيابة العامة من هنا https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.

اختر خدمات نيابات المرور .

ستظهر العديد من الاختيارات منها: «خدمة الاستعلامات – التصالح الفوري – خدمة الدفع – التظلمات».

اختر خدمة الاستعلامات والقيام بالضغط على استمرار.

سيظهر اختياران هما: «”مخالفات رخص المركبات” – “مخالفات رخص القيادة”».

اختر مخالفات رخص المركبات والقيام بالضغط على استمرار.

ستظهر اختيارات «حروف وأرقام» واختياران «أرقام فقط» والتي ستخص لوحة السيارة، ثم قم بإدخال رقم الرخصة.

اختر إجمالي المخالفات والانتظار لحين التحميل ولمعرفة مجموع المخالفات الصادرة.